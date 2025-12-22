- Jedna z moich książek ma tytuł "Reguły na czas chaosu". Przyjmuję tam definicję, że "czasy chaosu" to taka sytuacja, gdy języki, którymi sobie porządkowaliśmy rzeczywistość się i opowiadaliśmy świat się wyczerpały, a my wciąż nie mamy nowych - powiedział filozof Tomasz Stawiszyński w programie "Najważniejsze pytania".

Jak zaznaczył, obecnie żyjemy w epoce chaosu. - Moment jest przejściowy - dodał gość.

Filozof przekazał, że nie wiadomo, co się stało, że takie czasy nastały. - Gdybyśmy wiedzieli, w którym momencie zostało popełniony błąd, gdybyśmy znali taką jednoznaczną odpowiedź, to już by ktoś proponował efektywne rozwiązania - zauważył.

- Ale chyba cały czas się zastanawiamy, w którym momencie ten błąd został popełniony, co się posypało - stwierdził Stawiszyński.

"Żyjemy w epoce chaosu". Filozoficzna diagnoza współczesności

Filozof zauważył, że można dokonać porównania do czasów historycznych. - W jakimś sensie współczesne idee powtarzają trochę układ, który w latach 30. mieliśmy w Europie - ocenił, dodając że być może takie paralele są nadużywane.

- W jakimś sensie taka idea - wyobrażeń podmiotu, który w każdym aspekcie jest w stanie stworzyć, świata, który możemy poukładać wedle tego, jak sobie wyobrażamy sprawiedliwość, dobro, świat bez przemocy - jest w pewnym obszarze współczesnej lewicy bardzo żywa - przekazał Stawiszyński.

Jak zaznaczył filozof, ta idea spotyka się z kolei z fantazją głębokiego zakorzenienia, tworzenia organicznej, rdzennej wspólnoty. - Z jednej strony byłą taka fantazja komunizmu, z drugiej faszyzmu - przekazał.

- Dlatego mi się wydaje, że dobrymi lekturami na czas chaosu są lektury tych autorów, którzy wtedy próbowali pływać między Scyllą a Charybdą - zaznaczył Stawiszyński. Filozof polecił poczytanie Czesława Miłosza, Raymonda Aarona i Leszka Kołakowskiego.

