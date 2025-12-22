Zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej rosną w siłę? Przeprowadzono badanie

Antyunijne nastroje manifestowane hasłami na transparentach coraz częściej zauważalne są na wiecach i marszach organizowanych przez środowiska prawicowe. Przeciwnicy obecności Polski w Unii Europejskiej zarzucają związkowi m.in. ograniczanie suwerenności poszczególnych państw, czy wprowadzanie niezrozumiałych lub niekorzystnych regulacji.

Rozgoryczenie widoczne jest również w Polsce, a wielu polityków coraz otwarciej sygnalizuje konieczność zweryfikowania korzyści jakie niesie naszemu państwu uczestnictwo w UE. Tendencje obywateli związane z tym tematem postanowiono sprawdzić w nowym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie WP.

Sondaż: Większość Polaków chce zostać w UE, ale rośnie liczba zwolenników polexitu

Wyniki badania niosą jednoznaczny wniosek - zdecydowana większość Polek i Polaków chce pozostania w UE. Zdanie takie wyraziło 65,7 proc. ankietowanych - 48,6 proc. wybrało opcję "zdecydowanie", a 17,1 proc. "raczej".

Zwolenników Polexitu jest bez wątpienia dużo mniej, mowa o 24,7 proc. respondentów. 11,6 proc. z nich wskazało, że jest zdecydowanymi przeciwnikami obecności Polski w UE, a 13,1 proc. stwierdziło, że "raczej" powinniśmy wystąpić z jej struktur.

Prezes IBRiS Marcin Duma, komentując sondaż zaznacza jednak, że choć hołdujący idei polexitu wciąż znajdują się w mniejszości, ich wpływ na "krajobraz polityczny" zaczyna być coraz bardziej realny. - Polska znalazła się w punkcie, w którym Unia Europejska nie jest już bezdyskusyjnym horyzontem cywilizacyjnym (...)To zasadnicza zmiana w porównaniu z dekadą temu. Pytanie o przyszłość relacji z UE przestało dotyczyć wyłącznie politycznych elit, stało się sporem o to, czym jest polska nowoczesność i kto ma prawo ją definiować - powiedział.

Polexit. Wyborcy PiS bardziej radykalni niż zwolennicy Konfederacji

Sondaż wskazuje, że zjawisko eurosceptycyzmu najlepiej ma się wśród osób, które w poprzednich wyborach głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie deklarujący poparcie dla największej partii opozycyjnej najczęściej sygnalizowali chęć wystąpienia z UE. Mowa o 47 proc. z nich. Zwolennicy pozostania w sojuszu stanowią 33 proc.

Na drugim miejscu znaleźli się wyborcy Konfederacji. 41 proc. respondentów popierających ugrupowanie opowiada się za polexitem. Osoby, które głosują na partie wchodzące w skład obecnej koalicji rządowej to przede wszystkim zwolennicy pozostania w UE. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej chce tego 83 proc. z nich, w Nowej Lewicy 88 proc., a dawnej Trzeciej Drodze 83 proc.

Wyjścia Polski z UE zdecydowanie częściej żądają mężczyźni (28 proc. z nich - 19 proc. "zdecydowanie", 9 proc. "raczej"). Dużo mniej radykalne są w tej kwestii kobiety (21 proc. - 3 proc. "zdecydowanie", 18 proc. "raczej").

