"Diametralna zmiana pogody nastąpi z wtorku na środę. Wtedy do Polski północnej, następnie środkowej wtargnie z północy mroźne i suche powietrze arktyczne. Niebo się rozpogodzi i w środę rano pojawi się kilkustopniowy mróz, który pozostanie z nami na święta. Później odwilż" - informuje Kazimierz Walaszek, synoptyk Albedo, z którego prognoz korzysta Polsatnews.pl.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025: Zima idealnie na Wigilię

Od początku grudnia doświadczamy zdecydowanie wyższych temperatur niż zazwyczaj o tej porze roku. We wschodniej Polsce średnie temperatury są wyższe od typowych dla tego okresu o nawet pięć stopni Celsjusza.

Długo istniała obawa, że cieplej niż zwykle będzie również w czasie świąt. Najnowsze prognozy jednak temu przeczą: tuż przed Bożym Narodzeniem do Polski dotrze zdecydowane ochłodzenie, a w nocy czeka nas dwucyfrowy mróz.

Bardziej zimowo zrobi się 24 grudnia. Chociaż Wigilia będzie pogodna i słoneczna, to tego dnia pojawi się szansa na lokalne białe święta. Możliwe, że na południu nadciągnie więcej chmur, z których może popadać słaby śnieg. W reszcie kraju będzie spokojnie.

WXCHARTS Począwszy od Wigilii w Polsce odczujemy wyraźną ujemną anomalię temperatury - zrobi się znacznie chłodniej niż do tej pory

W nocy mróz miejscami na południu może osiągać nawet około -10 stopni, jednak w ciągu dnia również będzie znaczny. Wigilia najzimniejsza będzie w Suwałkach, gdzie specjaliści z Albedo spodziewają się mrozu na poziomie do -5 stopni. W pozostałych miejscach mróz będzie nieco lżejszy, zaś w najcieplejszym Rzeszowie będzie koło zera.

Sporo słońca na na Boże Narodzenie. 25 grudnia bez opadów

Pierwszy dzień świąt będzie jeszcze bardziej pogodny niż Wigilia. 25 grudnia powinien być słoneczny i bezchmurny w całej Polsce.

Tym razem nigdzie nie powinien padać śnieg, za to wciąż będzie mroźnie. W ciągu dnia można się spodziewać od trzech stopni mrozu do zera.

Po zachodzie słońca wrócą siarczyste mrozy, sięgające lokalnie około -10 stopni. Chłód utrzyma się w naszym kraju do końca świąt, jednak z czasem nieco złagodnieje.

Albedo/Polsatnews.pl Prognoza pogody na Boże Narodzenie zapowiada mroźne dni i słoneczną Wigilię, podczas której lokalnie może popadać śnieg

Prognoza pogody na 26 grudnia. Boże Narodzenie pod koniec nieco cieplejsze

Cały czas będzie dość pogodnie, chociaż drugiego dnia świąt miejscami w centrum i na południu pojawi się więcej chmur, a w rejonie Podlasia będzie ich najwięcej. Mimo wszystko na żadne opady, w tym śniegu, nie ma co liczyć. Do końca świąt będzie spokojnie.

Chociaż wszystkie świąteczne noce będą mroźne i w kotlinach karpackich może być nawet -11 st. C, po wschodzie słońca 26 grudnia temperatury nieco wzrosną. Jak prognozuje Kazimierz Walaszek drugiego dnia świąt będzie przeważnie od jednego do czterech stopni ciepła. Prognozy IMGW są zbliżone, choć miejscami w ciągu dnia przewidują również lekki mróz na poziomie do około -2 stopni na południu i południowym wschodzie.

WXCHARTS Świąteczne noce będą mroźne: miejscami temperatury spadną do poziomu -11,-10 stopni Celsjusza

Synoptycy są zgodni, że do końca świątecznego okresu pogoda będzie spokojna i przyjazna. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Albedo/Polsatnews.pl Prognoza pogody na Boże Narodzenie zapowiada mroźne święta Niedługo po nich możemy mieć do czynienia z odwilżą

Ci, którzy rozczarują się słabymi opadami śniegu, mogą się pocieszyć faktem, że niedługo po świętach czeka nas więcej zmian. W weekend będzie bardziej pochmurnie i w sobotę na Podlasiu popada deszcz, zaś dzień później w centrum możemy się spodziewać deszczu ze śniegiem, zaś na wschodzie również samego śniegu.

