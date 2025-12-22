Znamy najnowsze prognozy na Boże Narodzenie. "Diametralna zmiana pogody"
Koniec grudniowego ocieplenia coraz bliżej. Wkrótce poczujemy prawdziwie zimową aurę w całym kraju. Nocami nasz kraj nawiedzą dwucyfrowe mrozy, ujemne temperatury zapanują również w ciągu dnia. Przez całe święta Bożego Narodzenia będzie zimno, a w Wigilię lokalnie popada również śnieg. Niedługo po świętach warunki znowu się zmienią.
- Od środy do Polski dotrze mroźne powietrze, przynosząc w nocy nawet kilkustopniowy mróz
- W Wigilię będzie nie tylko mroźne, ale lokalnie może też popadać śnieg
- Pierwszy i drugi dzień świąt zapowiadają się słonecznie, ale nadal mroźnie
- Po świętach nastąpi zmiana pogody, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem w weekend
"Diametralna zmiana pogody nastąpi z wtorku na środę. Wtedy do Polski północnej, następnie środkowej wtargnie z północy mroźne i suche powietrze arktyczne. Niebo się rozpogodzi i w środę rano pojawi się kilkustopniowy mróz, który pozostanie z nami na święta. Później odwilż" - informuje Kazimierz Walaszek, synoptyk Albedo, z którego prognoz korzysta Polsatnews.pl.
Pogoda na Boże Narodzenie 2025: Zima idealnie na Wigilię
Od początku grudnia doświadczamy zdecydowanie wyższych temperatur niż zazwyczaj o tej porze roku. We wschodniej Polsce średnie temperatury są wyższe od typowych dla tego okresu o nawet pięć stopni Celsjusza.
ZOBACZ: Wysoko nad Arktyką osłabnie wir. To wpłynie na pogodę w Boże Narodzenie
Długo istniała obawa, że cieplej niż zwykle będzie również w czasie świąt. Najnowsze prognozy jednak temu przeczą: tuż przed Bożym Narodzeniem do Polski dotrze zdecydowane ochłodzenie, a w nocy czeka nas dwucyfrowy mróz.
Bardziej zimowo zrobi się 24 grudnia. Chociaż Wigilia będzie pogodna i słoneczna, to tego dnia pojawi się szansa na lokalne białe święta. Możliwe, że na południu nadciągnie więcej chmur, z których może popadać słaby śnieg. W reszcie kraju będzie spokojnie.
W nocy mróz miejscami na południu może osiągać nawet około -10 stopni, jednak w ciągu dnia również będzie znaczny. Wigilia najzimniejsza będzie w Suwałkach, gdzie specjaliści z Albedo spodziewają się mrozu na poziomie do -5 stopni. W pozostałych miejscach mróz będzie nieco lżejszy, zaś w najcieplejszym Rzeszowie będzie koło zera.
Sporo słońca na na Boże Narodzenie. 25 grudnia bez opadów
Pierwszy dzień świąt będzie jeszcze bardziej pogodny niż Wigilia. 25 grudnia powinien być słoneczny i bezchmurny w całej Polsce.
Tym razem nigdzie nie powinien padać śnieg, za to wciąż będzie mroźnie. W ciągu dnia można się spodziewać od trzech stopni mrozu do zera.
ZOBACZ: Pogoda w grudniu przekroczy normę. Szansę na ochłodzenie mamy w Boże Narodzenie
Po zachodzie słońca wrócą siarczyste mrozy, sięgające lokalnie około -10 stopni. Chłód utrzyma się w naszym kraju do końca świąt, jednak z czasem nieco złagodnieje.
Prognoza pogody na 26 grudnia. Boże Narodzenie pod koniec nieco cieplejsze
Cały czas będzie dość pogodnie, chociaż drugiego dnia świąt miejscami w centrum i na południu pojawi się więcej chmur, a w rejonie Podlasia będzie ich najwięcej. Mimo wszystko na żadne opady, w tym śniegu, nie ma co liczyć. Do końca świąt będzie spokojnie.
ZOBACZ: Wiemy, czy w święta spadnie śnieg. Interesująca prognoza na Boże Narodzenie
Chociaż wszystkie świąteczne noce będą mroźne i w kotlinach karpackich może być nawet -11 st. C, po wschodzie słońca 26 grudnia temperatury nieco wzrosną. Jak prognozuje Kazimierz Walaszek drugiego dnia świąt będzie przeważnie od jednego do czterech stopni ciepła. Prognozy IMGW są zbliżone, choć miejscami w ciągu dnia przewidują również lekki mróz na poziomie do około -2 stopni na południu i południowym wschodzie.
Synoptycy są zgodni, że do końca świątecznego okresu pogoda będzie spokojna i przyjazna. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Ci, którzy rozczarują się słabymi opadami śniegu, mogą się pocieszyć faktem, że niedługo po świętach czeka nas więcej zmian. W weekend będzie bardziej pochmurnie i w sobotę na Podlasiu popada deszcz, zaś dzień później w centrum możemy się spodziewać deszczu ze śniegiem, zaś na wschodzie również samego śniegu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej