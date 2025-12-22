Zmiany we władzach Nowej Nadziei. Ewa Zajączkowska-Hernik straciła funkcję

Polska

"Przestałam pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego" - przekazała europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik. Dodała, że była to decyzja prezesa partii Nowa Nadzieja. Jest nim Sławomir Mentzen. Polityk zaznaczyła, że rozpoczyna się dla niej "czas nowych i odważnych inicjatyw".

Kobieta siedzi przy stole w sali konferencyjnej, przed nią leżą dokumenty i identyfikator z napisem "EWA ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK"
Facebook/ Ewa Zajączkowska-Hernik
Ewa Zajączkowska-Hernik

"Decyzją prezesa partii Nowa Nadzieja, przestałam pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego" - napisała europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik w mediach społecznościowych. "To było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie polityczne" - dodała.

 

Polityk zaznaczyła, że bardzo się cieszy, że "okręg udało się zintegrować i postawić na nogi". "Jest w nim mnóstwo wartościowych, pracowitych i oddanych Polsce osób. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zaangażowanie i każde dobre słowo!" - przekazała.

Nowa Nadzieja. Ewa Zajączkowska-Hernik straciła funkcję w partii

Europosłanka zaznaczyła, że rozpoczyna się dla niej "czas nowych i odważnych inicjatyw". Przekazała, że zamierza zaangażować się w pracę "jeszcze mocniej i wejść na kolejny, nowy poziom politycznej działalności".

 

"Jestem pewna, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy! Musimy wspólnie zrobić mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, które będą kluczowe dla przyszłości Polski!" - podsumowała polityk.

 

 

 

 

ZOBACZ: "Operacja: Sabotaż". Anonimowość i "łatwe" pieniądze. Tak rekrutują rosyjskie służby

 

Nowa Nadzieja to partia założona przez Janusza Korwina-Mikkego w 2015 roku. Obecnie jej prezesem jest Sławomir Mentzen.

 

W listopadzie Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wykreśleniu Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych. Wniosek w tej sprawie skierowała Państwowa Komisja Wyborcza, a powodem było niezłożenie przez partię Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 roku.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody - 19 grudnia - piątek, rano
Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
EWA ZAJĄCZKOWSKA-HERNIKKONFEDERACJANOWA NADZIEJAPARTIAPOLITYKAPOLSKASTANOWISKOWŁADZEZMIANY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 