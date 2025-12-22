"Decyzją prezesa partii Nowa Nadzieja, przestałam pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego" - napisała europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik w mediach społecznościowych. "To było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie polityczne" - dodała.

Polityk zaznaczyła, że bardzo się cieszy, że "okręg udało się zintegrować i postawić na nogi". "Jest w nim mnóstwo wartościowych, pracowitych i oddanych Polsce osób. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zaangażowanie i każde dobre słowo!" - przekazała.

Nowa Nadzieja. Ewa Zajączkowska-Hernik straciła funkcję w partii

Europosłanka zaznaczyła, że rozpoczyna się dla niej "czas nowych i odważnych inicjatyw". Przekazała, że zamierza zaangażować się w pracę "jeszcze mocniej i wejść na kolejny, nowy poziom politycznej działalności".

"Jestem pewna, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy! Musimy wspólnie zrobić mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, które będą kluczowe dla przyszłości Polski!" - podsumowała polityk.

Nowa Nadzieja to partia założona przez Janusza Korwina-Mikkego w 2015 roku. Obecnie jej prezesem jest Sławomir Mentzen.

W listopadzie Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wykreśleniu Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych. Wniosek w tej sprawie skierowała Państwowa Komisja Wyborcza, a powodem było niezłożenie przez partię Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 roku.

