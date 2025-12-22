Tomasz Stawiszyński w "Najważniejszych pytaniach". Transmisja w Polsat News

Polska

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie filozof i publicysta Tomasz Stawiszyński. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwóch prezenterów programu "Najważniejsze pytania" na tle żółto-niebieskim z logo programu.
Polsat News
"Najważniejsze pytania" w Polsat News

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nowe otwarcie" z Ukrainą. Prezydencki minister zdradza szczegóły
Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FILOZOFNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKATOMASZ STAWISZYŃSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 