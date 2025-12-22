"To są zdrajcy. To było obrzydliwe". Michał Szczerba ostro przeciw Konfederacji

- Jeżeli siły, które chcą dojść do władzy, zaczynają ze sobą konkurować na radykalizm i na rosyjską narrację, to ja mówię bardzo wprost - to są zdrajcy. To było obrzydliwe - powiedział Szczerba, komentując aktywność polityków Konfederacji i Konfederacji Korony Polski podczas wizyty Zełenskiego w Polsce.

W trakcie wizyty prezydenta Ukrainy w Sejmie Sławomir Metznen zorganizował pikietę, w którym sprzeciwiał się polityce polskiego rządu wobec Ukrainy. "Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego" - mówił Metnzen, a podczas pikiety wystawiono transparent z napisem "Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów".

Europoseł Michał Szczerba o Konfederacji: To są zdrajcy

Według Michała Szczerby postępowanie polityków Konfederacji to zdrada. Zwrócił on uwagę, że choć uważa, że Karol Nawrocki nie powinien być prezydentem, to obóz prezydenta i rząd zdołały osiągnąć porozumienie i zajmować podczas wizyty Zełenskiego w Polsce zbliżone stanowiska.

ZOBACZ: Mentzen skomentował wizytę Zełenskiego w Polsce. "Domagamy się"

- Wychodzi pan Mentzen, który jeszcze przed chwilą był poważnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, z hasłami ukradzionymi Grzegorzowi Braunowi - ocenił Szczerba.

- Grzegorz Braun nie reprezentuje opcji, która idzie na Zachód, która buduje bezpieczeństwo. Ma swoją własną agendę, nie chcę jej nazywać wprost, ale każdy z naszych widzów, który przyjmuje takie określenia, wyrobił sobie już opinię na temat tego człowieka i skandalem jest to, że uzyskuje tak gigantyczne poparcie w sondażach - ocenił europoseł.

Szczerba o delegalizacji Konfederacji Korony Polski: Nie wyprzedzajmy faktów

Polityk przypomniał także, że Grzegorz Braun jako jedyny europoseł z Polski głosował w Parlamencie Europejskim przeciw porzuceniu dostaw surowców z Rosji. Jednocześnie Szczerba, choć twierdzi, że sam "osobiście bardzo by chciał" delegalizacji Konfederacji Korony Polski, to polega w tym obszarze na pracy służb.

ZOBACZ: Czesław Bielecki krytycznie o poglądach Grzegorza Brauna. "Polityczny syfilis"

- Służby się przyglądają temu środowisku, źródłom jego finansowania, natomiast nie wyprzedzajmy faktów. (...) Jeżeli będzie jakikolwiek poważny sygnał, który najpierw powinien poznać Sejm na posiedzeniu niejawnym, a później opinia publiczna, to trzeba będzie to przeciąć - powiedział europoseł.

- Nie możemy sobie pozwolić w takim czasie, kiedy pełnoskalowa wojna może się rozlać na UE, na NATO (...), że taka piąta kolumna będzie tu funkcjonować - dodał polityk.

