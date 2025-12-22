Samochód wjechał w tłum podczas parady świateł w Holandii. Są ranni

Świat

Podczas parady świateł w Nunspeet w Holandii samochód kierowany przez 56-letnią kobietę wjechał w grupę widzów stojących przy trasie przejazdu. Dziewięć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko. Policja nie zakłada na razie celowego działania.

Samochód z podniesioną maską stoi na poboczu drogi, obok stoją mundurowi i ratownicy medyczni.
PAP/EPA/ROLAND HEITINK
Auto wjechało w tłum podczas parady świateł w Holandii

Do zdarzenia doszło około godz. 18.45 na Elburgerweg, gdzie zgromadziła się publiczność obserwująca coroczną paradę pojazdów ozdobionych świątecznymi światłami.

 

W pewnym momencie jeden z kierowców stracił panowanie nad samochodem i wjechał w ludzi stojących przy drodze. Pojazdem kierowała 56-letnia kobieta z Nunspeet. Odniosła lekkie obrażenia.

 

"Została zatrzymana jako podejrzana. To zwykła procedura w przypadku poważnego wypadku drogowego" - poinformowała holenderska policja.

Holandia. Auto wjechało w tłum podczas parady świateł

Służby ratunkowe natychmiast ogłosiły alarm Grip-1, co oznacza skoordynowaną akcję wielu jednostek. Na miejscu pracowały liczne zespoły pogotowia, straż pożarna, policja oraz kilka śmigłowców ratunkowych.

 

Dziewięcioro rannych zostało przewiezionych do szpitali, stan trzech z nich jest poważny. "Mamy nadzieję i modlimy się za poszkodowanych" - przekazał burmistrz Jan Nathan Rozendaal.

 

Parada została przerwana, a trasa zamknięta. Policja poinformowała, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek wskazujących na działanie umyślne. Okoliczności zdarzenia są nadal badane.

 

Michał Blus / polsatnews.pl / PAP
BADANIEELBURGERWEGPARADAPOJAZDYPOLICJASŁUŻBYŚWIATŚWIATŁAWYPADEK

