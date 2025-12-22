Do zdarzenia doszło około godz. 18.45 na Elburgerweg, gdzie zgromadziła się publiczność obserwująca coroczną paradę pojazdów ozdobionych świątecznymi światłami.

W pewnym momencie jeden z kierowców stracił panowanie nad samochodem i wjechał w ludzi stojących przy drodze. Pojazdem kierowała 56-letnia kobieta z Nunspeet. Odniosła lekkie obrażenia.

"Została zatrzymana jako podejrzana. To zwykła procedura w przypadku poważnego wypadku drogowego" - poinformowała holenderska policja.

Holandia. Auto wjechało w tłum podczas parady świateł

Służby ratunkowe natychmiast ogłosiły alarm Grip-1, co oznacza skoordynowaną akcję wielu jednostek. Na miejscu pracowały liczne zespoły pogotowia, straż pożarna, policja oraz kilka śmigłowców ratunkowych.

Dziewięcioro rannych zostało przewiezionych do szpitali, stan trzech z nich jest poważny. "Mamy nadzieję i modlimy się za poszkodowanych" - przekazał burmistrz Jan Nathan Rozendaal.

Parada została przerwana, a trasa zamknięta. Policja poinformowała, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek wskazujących na działanie umyślne. Okoliczności zdarzenia są nadal badane.

