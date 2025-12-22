Polskie organizacje zdelegalizowane w Rosji. "Realizują wrogą politykę"
Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej zakazała działalności w Rosji trzech polskich organizacji - Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Według rosyjskich śledczych realizują one "wrogą politykę wobec Rosji".
Rosyjska prokuratura przekazała, że fundacje działają "pod patronatem władz Polski, Rady Europy i struktur NATO". "Faktycznie realizują ją wrogą politykę wobec Rosji" - ocenili śledczy. W efekcie ich aktywność na terytorium Federacji Rosyjskiej została zakazana.
Rosyjska prokuratura: Zakaz działalności dla trzech polskich fundacji
"Organizacje te opracowują strategie mające na celu ograniczenie rozwoju militarnego i gospodarczego Rosji, prowadzenie wojny informacyjnej, rozszerzanie sankcji wobec naszego kraju i zaprzyjaźnionych krajów" - przekazała rosyjska prokuratura.
Polskim fundacjom zarzuca się ponadto realizację projektów i programów, które mają na celu pomoc "kijowskiego reżymowi" oraz rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim.
Fundacje Batorego, Pułaskiego i Wolność i Demokracja nielegalne na terenie Rosji
Rosyjska prokuratura oskarżyła także polskie organizacje o wrogi wobec Rosji wpływ na politykę historyczną. Chodzić ma "zniekształcenie historii II wojny światowej i roli Związku Sowieckiego w budowie porządku w Europie w czasach powojennych".
"Fundacje aktywnie współpracują z przedstawicielami radykalnej opozycji, agentami zagranicznymi i organizacjami niepożądanymi" - przekazali śledczy.
