Polskie organizacje zdelegalizowane w Rosji. "Realizują wrogą politykę"

Świat Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl

Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej zakazała działalności w Rosji trzech polskich organizacji - Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Według rosyjskich śledczych realizują one "wrogą politykę wobec Rosji".

Widok na mury Kremla i sobory w Moskwie w pochmurny dzień.
_mamadvali/Pexels
Rosyjska prokuratura zakazała działalności w Rosji trzem polskim fundacjom

Rosyjska prokuratura przekazała, że fundacje działają "pod patronatem władz Polski, Rady Europy i struktur NATO". "Faktycznie realizują ją wrogą politykę wobec Rosji" - ocenili śledczy. W efekcie ich aktywność na terytorium Federacji Rosyjskiej została zakazana. 

Rosyjska prokuratura: Zakaz działalności dla trzech polskich fundacji 

"Organizacje te opracowują strategie mające na celu ograniczenie rozwoju militarnego i gospodarczego Rosji, prowadzenie wojny informacyjnej, rozszerzanie sankcji wobec naszego kraju i zaprzyjaźnionych krajów" - przekazała rosyjska prokuratura.

 

ZOBACZ: Rosja blokuje przejęcie konsulatu w Gdańsku. Miasto zapowiada kroki prawne

 

Polskim fundacjom zarzuca się ponadto realizację projektów i programów, które mają na celu pomoc "kijowskiego reżymowi" oraz rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim.

Fundacje Batorego, Pułaskiego i Wolność i Demokracja nielegalne na terenie Rosji

Rosyjska prokuratura oskarżyła także polskie organizacje o wrogi wobec Rosji wpływ na politykę historyczną. Chodzić ma "zniekształcenie historii II wojny światowej i roli Związku Sowieckiego w budowie porządku w Europie w czasach powojennych".

 

ZOBACZ: Starlink w tarapatach? Tak Rosja zyskałaby przewagę w Ukrainie

 

"Fundacje aktywnie współpracują z przedstawicielami radykalnej opozycji, agentami zagranicznymi i organizacjami niepożądanymi" - przekazali śledczy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Czytaj więcej
FEDERACJA ROSYJSKAFUNDACJA BATOREGOFUNDACJA PUŁASKIEGOFUNDACJENATOPOLITYKAPOLSKAROSJAROSYJSKA PROKURATURASANKCJEŚWIATZAKAZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 