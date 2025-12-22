Najstarsza polska kolęda. Jej rękopis przechowywany jest w skarbcu
Rękopis najstarszej polskiej kolędy pochodzący z XV w. rozpoczyna się od słów: "buccinemus in hac die", czyli "zadmijmy w trąbę w tym dniu". Utwór oparty jest na melodii chorału gregoriańskiego i przechowywany jest w skarbcu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Pieśń została napisana w języku łacińskim przez profesora Uniwersytetu Krakowskiego, teologa i filozofa Bartłomieja z Jasła. Informując o cennym zabytku, Uniwersytet Jagielloński zaznaczył, że jest to najstarsza znana kolęda związana z ziemiami polskimi. Powstała na początku XV wieku.
Muzykolog i historyk muzyki dawnej dr Dorota Susuł wskazała, że, choć tekst pochodzi sprzed sześciuset lat, jego sens jest podobny do kolęd śpiewanych współcześnie. Opowiada m.in. o oczekiwaniu i radości w związku z Bożym Narodzeniem.
Najstarsza polska kolęda mówi o nadziei. "Zadmijmy w trąbę"
- Jest to kolęda, która mówi o nadziei, oczekiwaniu na Pana, mówi w pierwszej zwrotce o dźwiękach pięknej melodii, która ma zostać zaśpiewana głośno - dodała badaczka.
Tekst utworu rozpoczyna się od słów: "buccinemus in hac die", czyli "zadmijmy w trąbę w tym dniu".
Uczelnia wskazała, że autora pieśni udało się ustalić dzięki ukrytemu w tekście akrostychowi. Badacze zauważyli, że pierwsze słowa kolejnych zwrotek układają się w zapis "Bartholomeus de Iaslo". To charakterystyczna dla średniowiecza forma podpisu autora, pozwalająca jednoznacznie przypisać dzieło Bartłomiejowi z Jasła.
Tekst kolędy przetłumaczony na język polski po 600 latach
Notację muzyczną ustalono dzięki kopii utworu spisanej przez Łukasza z Koźmina Wielkiego – wskazała kierowniczka Sekcji Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dr Elżbieta Knapek. Zwróciła uwagę, że rękopis kolędy pochodzi z prywatnej biblioteki autora, którą ofiarował uniwersytetowi.
Przez stulecia kolęda pozostawała przede wszystkim przedmiotem badań historyków i muzykologów. W 2017 roku tekst został po raz pierwszy przetłumaczony na język polski przez dr Jacka Partykę. W tym samym roku w Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się światowe prawykonanie utworu.
Kolęda zabrzmiała w dwóch wersjach: w transkrypcji Jana Więckowskiego oraz w opracowaniu Lecha Śniadara.
