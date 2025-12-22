Kilkudziesięciu górników Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach, którzy kończyła czwartą zmianę, odmówiła w poniedziałek o godz. 6 wyjazdu na powierzchnię - przekazał PAP Artur Kasprzykowski z podbeskidzkiej NSZZ Solidarność.

- Sytuacja jest dynamiczna - dodał.

Górnicy odmówili wyjścia z kopalni. Powodem "złe traktowanie nas, pracowników, przez rządzących"

Protest nie jest organizowany przez żaden ze związków, jest inicjatywą oddolną - przekazał przewodniczący NSZZ Solidarność w Silesii Grzegorz Babij. - Protest spowodowany jest złym traktowaniem nas, pracowników, przez rządzących - dodał.

Jak mówił, górnicy nie zostali objęci osłonami, które wprowadza procedowana nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Istotne znaczenie miały też zapowiedziane przez właściciela zwolnienia i groźba likwidacji kopalni.

ZOBACZ: Chcieli ograniczyć władzę Glapińskiego w NBP. Jest komunikat rzecznika

Babij powiedział, że pracownicy poinformowali związki zawodowe o swojej akcji. Lider Solidarności przed południem zjedzie do protestujących. - Wykonali do mnie telefon pytając, czy jako Solidarność udzielimy im pomocy. Oczywiście, że pomoc zostanie udzielona. W tej chwili zajmujemy się sprawami logistycznymi, czyli wyżywieniem, środkami czystości i tak dalej. (...) Jest już dostarczona woda. Protestujący są w bezpiecznym miejscu i nic im nie zagraża - opisał.

Szef Solidarności zapowiedział na godzinę 14. briefing przy kopalni.

Protest górników. Odmówili wyjścia z kopalni

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest największą prywatną kopalnią węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 roku wynosił:

około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego

w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie.

Pod koniec listopada zarządca masy sanacyjnej Silesii zawiadomił tamtejsze związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one ponad 750 pracujących w Silesii osób.

ZOBACZ: Auto spadło z wiaduktu pod pociąg. Zaskakujące kulisy wypadku pod Grudziądzem

4 grudnia Sejm RP przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Ma on między innymi umożliwić objęcie świadczeniami osłonowymi odchodzących z pracy górników. Na etapie prac sejmowych nie przeszedł zgłoszony z inicjatywy związków PG Silesia wniosek opozycyjnych posłów dotyczący objęcia również tej spółki instrumentami osłonowymi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Dyskusja ws. pożyczki dla Ukrainy. Prowadząca musiała przerwać program Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / PAP