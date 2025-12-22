Czesław Bielecki krytycznie o poglądach Grzegorza Brauna. "Polityczny syfilis"

Gościem "Punktu widzenia Jankowskiego" był w poniedziałek Czesław Bielecki, architekt, był poseł, opozycjonista w czasach PRL. Jednym z tematów rozmowy było rosnące poparcie dla Konfederacji Korony Polski, stronnictwa Grzegorza Brauna.

WIDEO: Czesław Bielecki w "Punkcie widzenia Jankowskiego"

- Ja uważam, że to jest choroba. Nienawiść, na której buduje się ideologię, pogarda dla innych, dla innego wyznania, innego koloru skóry, sposobu życia, tam, gdzie ona absolutnie nie zagraża mi, to jest rodzaj ciężkiej choroby - ocenił były poseł.

- Za wielu siłom na tym rynku odpowiada wciąż to, że może dobrze mieć takiego skrajniaka w swoim towarzystwie, a moim zdaniem to jest po prostu polityczny syfilis - powiedział Czesław Bielecki.

Czesław Bielecki o poglądach Grzegorza Brauna: Antysemityzm to jest syfilis

Były poseł podkreślił, że jego porównanie z chorobą obejmuje antysemickiego poglądy Brauna. - Antysemityzm to jest syfilis - powiedział był polityk.

- U nas Braun to nie jest jeden z polityków, który ma określone, inne poglądy skrajne. Nie. To jest człowiek zarażony. A jeżeli ktoś jest zarażony fobią, nienawiścią, to jest to choroba, z którego normalnego demokratycznego rynku różnych wartości, poglądu, musi być wykluczana - ocenił Bielecki.

- Antysemityzm to jest wstydliwa choroba. Jeśli przestaje być wstydliwa, a ktoś się z nią obnosi, a ktoś inny popisuje się tym, że jest gotów i taką skrajność akceptować, to sam o sobie wydaje świadectwo - powiedział architetkt.

