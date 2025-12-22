Cios w fundację Brauna i Skalika. Jest komunikat

Grabiec przekazał w poniedziałek za pośrednictwem platformy X komunikat dotyczący Fundacji Osuchowa, z siedzibą w Warszawie, powołaną z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015.

"Fundacja Osuchowa, zarządzana przez Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika, utraciła prawo do pozyskiwania 1,5% podatku z powodu braku złożenia sprawozdania w terminie. Na wniosek dyrektora NIW, Michała Brauna, zlecam kontrolę w Fundacji. Organizacja wykorzystuje środki z 1,5% podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji" - czytamy.

Oznacza to, że podmiot został usunięty z wykazu Organizacji Pożytku Publicznego i nie będzie mógł korzystać ze wsparcia przy rozliczaniach podatku PIT.

W komunikacie na stronie NIW jej dyrektor, Michał Braun wyjaśnił, że "warunkiem wpisania organizacji na tę listę było zamieszczenie w terminie sprawozdania".

Jak podał serwis Goniec, sprawozdanie finansowe Fundacji Osuchowa miało trafić do bazy ponad godzinę po terminie.

Z opisu Fundacji wynika, że została powołana "dla wspólnego dobra, publicznego pożytku i większej chwały Kościoła katolickiego, Narodu i Państwa polskiego".

W jej statucie podkreślono, że obszarami działalności są m.in. promocja wartości chrześcijańskich, kultywowanie tradycji narodowych i katolickich, zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej, działanie na rzecz polskiej racji stanu czy działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia politycznego i społecznego w Polsce.

"Tak określone cele statutowe Fundacja Osuchowa realizuje poprzez wspieranie działalności patriotycznej, katolickiej, narodowej i wolnościowej - zwłaszcza Organizacji Pobudka, której programowe hasło brzmi: Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica" - czytamy.

Przekazano, że organizacja zainicjowała dziesiątki i wsparła setki różnych inicjatyw o charakterze społecznym, religijnym i kulturalnym.

Fundacja do tej pory finansowana była - jak wynika z informacji znajdujących się na jej stronie - ze wsparcia darczyńców, m.in. przez przekazywanie 1,5 proc. podatku.

