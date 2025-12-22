Chris Rea nie żyje. Autor świątecznego hitu miał 74 lata

Rea odszedł tuż przed Świętami, których obchody na całym świecie towarzyszy jeden z jego największych hitów - "Driving Home for Christmas".

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego Chrisa. Zmarł dziś rano w szpitalu po krótkiej chorobie, w otoczeniu rodziny" - poinformowali bliscy muzyka w oświadczeniu przekazanym BBC.

Chris Rea nie żyje. Brytyjski muzyk miał 74 lata

Chris Rea urodził się w 1951 r. w Middlesbrough. Od dzieciństwa interesował się muzyką, nauczył się grać na pianinie, trąbce i klarnecie, jednak światowa widownia kojarzy go z występów przede wszystkim z nieodłączną gitarą.

W swojej twórczości Rea łączył bluesa, rocka i muzykę country. Jego kompozycje wzbogacała barwna, wyrastająca z tradycji country i bluesa, warstwa tekstowa. Wpływ na jego twórczość miało środowisko, w którym się wychował - postindustrialne realia życia w Middlesbrough zobrazował m.in. w tekście "The Road to Hell".

Muzyk był artystą płodnym - od debiutu pod koniec lat 70. wydał dziesiątki albumów, kompilacji i płyt koncertowych, które na całym świecie sprzedały się w liczbie ponad 30 mln egzemplarzy. Ostatnią płytę "One Fine Day" z niepublikowanym wcześniej materiałem wydał w 2019 r.

Do dziś jego hity można usłyszeć w polskich rozgłośniach. Obok "The Road to Hell" czy "Looking for the Summer" co roku przypominany jest świąteczny hit "Driving Home for Christmas".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni