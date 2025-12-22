Problemy finansowe Krakowa to efekt wieloletniego zadłużania miasta. Według najnowszych prognoz, na koniec 2025 roku, mowa o długu w wysokości 7,8 miliarda złotych, co przekłada się na prawie 10 tys. zł długu na mieszkańca.

Pomimo zadłużenia, jak informowała Interia, zastępcy prezydenta Miszalskiego mogą liczyć na nagrody kwartalne. W bieżącym roku każdy z czterech wiceprezydentów otrzymał po 38,5 tys. zł (brutto), co łącznie daje sumę 158 tys. zł.

- Prezydent powinien zacząć oszczędności od siebie i swoich zastępców. Tymczasem każe oszczędzać szkołom i szuka oszczędności w różnych miejscach, a dla swoich partyjnych kolesi na dodatki do pensji ma. Trzeba mówić wprost, to nie jest nagroda, ale właśnie taki dodatek - mówił w rozmowie z Interią Michał Drewnicki, miejski radny PiS.

Kraków. Przygotowania do referendum za odwołaniem prezydenta

Działania polityka Koalicji Obywatelskiej i jego współpracowników otwarcie krytykowane są przez partie opozycyjne. Swojego oburzenia nie kryją między innymi lokalni działacze Konfederacji.

- Ktoś wreszcie musi to skończyć. Miszalski szedł do wyborów z krytyką zadłużania, krzyczał, że trzeba oddać pieniądze, które się nie należą się urzędnikom - mówi w rozmowie z polsatnews.pl jeden z polityków Nowej Nadziei.

Krytyka ma przejść ze słów do czynów. Lokalne partyjne struktury, we współpracy z kilkoma organizacjami szykują się do uruchomienia zbiórki podpisów, która finalnie doprowadzić ma do referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa.

Jak udało się ustalić dziennikarzom, pierwsze działania mają zostać podjęte w pierwszych tygodniach nowego roku. Organizatorzy są przekonani, że zbiórka pójdzie sprawnie ze względu na oburzenie mieszkańców.

- Ludzie czytają kolejne informacje o miliardach zadłużenia, widzą jak władze są nieudolne. Mamy nadzieję, że zrozumieją - jedynym rozwiązaniem, które zatrzyma tę chorą politykę władz miasta, jest odwołanie obecnie rządzących i organizacja nowych wyborów - przekonuje działacz Nowej Nadziei zaangażowany w planowaną zbiórkę.

mjo / polsatnews.pl