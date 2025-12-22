Boże Narodzenie jak nigdzie na świecie. "To jak Disneyland"

Gdy w Polsce przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, na Filipinach świąteczna atmosfera trwa już od miesięcy. Ten azjatycki kraj ma jeden z najdłuższych okresów świątecznych na świecie. Uroczystości trwają tam od września do stycznia.

Pierwsze dekoracje pojawiają się na ulicach już pod koniec sierpnia. Ich skala jest tak duża, że zasłużyła na własny termin - Bongga - oznaczający ekstrawagancki, obfity, spektakularny.

- Wierzymy, że im większe święta, tym lepiej - powiedziała CNN 27-letnia Via Arboleda, specjalistka ds. reklamy z Manili, stolicy Filipin.



Nie ma jednak szans na śnieg w te święta, ponieważ według krajowej agencji meteorologicznej Pagasa średnia temperatura w grudniu w Manili wynosi 28 st. C.

AP/ Aaron Favila AP/ Aaron Favila Filipiny celebrują Boże Narodzenie w wyjątkowy sposób, z barwnymi dekoracjami i atmosferą

Święta na Filipinach. Bożonarodzeniowe tradycje w Azji

Jedną z popularnych tradycji jest świąteczne karaoke. - Filipińczycy uwielbiają śpiewać. Nawet ciotki i wujkowie po drinku biorą mikrofon, a młodsi występują dla dziadków i otrzymują w zamian pieniądze w kopertach - powiedziała Arboleda.

W supermarketach i miejscach publicznych również gra muzyka, zwłaszcza utwór Jose Mari Chana "Christmas in Our Hearts", który jest filipińską odpowiedzią na piosenkę Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You".

W listopadzie w ekskluzywnej dzielnicy BGC w Manili co tydzień odbywa się pokaz sztucznych ogni, który przyciąga rodziny z całego miasta, aby podziwiać rozświetlone niebo. Do zabawy dołączają się również największe marki, prezentując swoje charakterystyczne choinki, od eleganckiej choinki Tiffany Blue firmy Tiffany & Co. po wesołą różową choinkę marki Surf.

A w SM Mall of Asia, największym centrum handlowym w kraju, uroczystości przybierają formę teatralną. - Żadne dwa centra handlowe nie były takie same - zauważyła Arboleda, wymieniając motywy od misiów i wstążek po pierniki i choinkę ozdobioną ręcznie szytymi włóknami ananasa, tradycyjnym materiałem używanym do produkcji filipińskich koszul barong.

- Boże Narodzenie nie ma sobie równych nigdzie indziej. To jak Disneyland - stwierdziła.

Filipiny. Dziesiątki milionów katolików w Azji

Filipiny to jeden z dwóch krajów azjatyckich, oprócz Timoru Wschodniego, w którym dominuje religia katolicka. Według spisu ludności z 2020 r. prawie 80 proc. mieszkańców kraju - ponad 85 milionów osób - identyfikuje się jako wyznawcy tego wyznania.

Msza w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia stanowi kulminację Simbang Gabi, czyli "mszy nocnej", dziewięciodniowej tradycji, która rozpoczyna się 16 grudnia codziennymi nabożeństwami przed świtem, już o godz. 2.30.

- Po mszy można zjeść niezwykłe, ale pyszne potrawy bożonarodzeniowe, takie jak ciastka ryżowe bibingka, podawane z solonym jajkiem, oraz puto bumbong, fioletowy deser z kleistego ryżu z dodatkiem startego kokosa, cukru muscovado i dużej ilości masła - dodała Arboleda.

jkn / CNN / polsatnews.pl