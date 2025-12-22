- W niedzielę po godz. 23 do szpitala został dowieziony 19-letni obywatel Kolumbii z raną kłutą klatki piersiowej - przekazał asp. Paweł Kusiak, oficer prasowy Komedy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Niestety, pomimo starań medyków, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zgłoszenie zdarzenia wpłynęło do policji od lekarzy.

Starachowice. Awantura w hostelu pracowniczym. Nie żyje 19-letni Kolumbijczyk

- Wiemy, że wcześniej w hostelu pracowniczym w Starachowicach doszło do awantury pomiędzy poszkodowanym a jedną z osób zatrzymanych - poinformował policjant.

Jak podaje lokalny serwis informacyjny Starachowice-net, w hostelu odbywało się spotkanie, podczas którego spożywano alkohol.

W związku ze śmiercią 19-latka policja zatrzymała sześć osób - jedną kobietę i pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 48 lat. Wszyscy to obywatele Kolumbii.

- W tej chwili policjanci wykonują czynności z tymi osobami, zabezpieczają ślady, ustalają świadków, żeby określić dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia - przekazał asp. Kusiak.

