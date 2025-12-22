Awantura w hostelu pracowniczym. Nie żyje 19-letni Kolumbijczyk

Polska

W hostelu pracowniczym w Starachowicach doszło do awantury, w wyniku której zginął 19-letni obywatel Kolumbii - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl asp. Paweł Kusiak. Policjanci zatrzymali sześć osób.

Niebieskie światła policyjne na dachu radiowozu, widoczne z bliska.
Polsat News
Policja prowadzi czynności w związku ze śmiercią 19-latka; zdj. ilustracyjne

- W niedzielę po godz. 23 do szpitala został dowieziony 19-letni obywatel Kolumbii z raną kłutą klatki piersiowej - przekazał asp. Paweł Kusiak, oficer prasowy Komedy Powiatowej Policji w Starachowicach.

 

Niestety, pomimo starań medyków, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zgłoszenie zdarzenia wpłynęło do policji od lekarzy.

 

Starachowice. Awantura w hostelu pracowniczym. Nie żyje 19-letni Kolumbijczyk

- Wiemy, że wcześniej w hostelu pracowniczym w Starachowicach doszło do awantury pomiędzy poszkodowanym a jedną z osób zatrzymanych - poinformował policjant.

 

Jak podaje lokalny serwis informacyjny Starachowice-net, w hostelu odbywało się spotkanie, podczas którego spożywano alkohol.

 

W związku ze śmiercią 19-latka policja zatrzymała sześć osób - jedną kobietę i pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 48 lat. Wszyscy to obywatele Kolumbii.

 

- W tej chwili policjanci wykonują czynności z tymi osobami, zabezpieczają ślady, ustalają świadków, żeby określić dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia - przekazał asp. Kusiak.

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
