Samochód osobowy w niedzielę około godz. 23 w miejscowości Pięćmorgi w powiecie świeckim uderzył w barierki na wiadukcie, po czym zsunął się na tory.

- W samochód uderzył pociąg relacji Gdynia - Bydgoszcz, w którym znajdowało się 80 osób. Nikt nie ucierpiał - powiedziała młodszy aspirant Małgorzata Frukacz z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Samochód spadł z wiaduktu. Poszukiwania kierowcy

Służby, które pojawiły się na miejscu nie znalazły nikogo w samochodzie. Rozpoczęto poszukiwania kierowcy.

- Osoba podejrzewana o prowadzenie pojazdu została zatrzymana. Dzisiaj zostaną przeprowadzone z nią czynności w obecności prokuratora - poinformowała mł. asp. Małgorzata Frukacz.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zginęły dwie osoby

Wiadomo, że w momencie zatrzymania kierowca był trzeźwy.

Na linii kolejowej Laskowice Pomorskie - Warlubie, gdzie doszło do zdarzenia trwają utrudnienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni