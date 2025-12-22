Główny Zarządu Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w komunikatorze Telegram nagranie wideo, na którym widać działania osoby lub osób, które dostały się na teren rosyjskiego lotniska wojskowego Lipieck-2 i dokonały podpalenia dwóch samolotów myśliwskich.

Jak powiadomił ukraiński portal Militarnyj, mimo że w informacji opublikowanej przez HUR mowa jest o tym, że jeden z samolotów to starszy Su-27, to prawdopodobnie chodzi o maszynę typu Su-30SM - nowszej generacji i o większych zdolnościach bojowych. Oba samoloty miały podwieszone uzbrojenie - pociski krótkiego zasięgu powietrze-powietrze R-73, co może wskazywać na to, że były przygotowane do działań przeciwko ukraińskim dronom dalekiego zasięgu.

Wartość maszyn szacowana jest na około 100 mln dolarów.

W zaatakowanej bazie lotniczej znajduje się centrum szkoleniowe dla personelu rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

Ukraina. Atak na lotnisko Belbek. Kolejne straty Rosjan

To kolejny udany atak na rosyjskie lotnictwo bojowe. Dzień wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o uderzeniu na lotnisko Belbek na Krymie. W ataku zniszczone miały zostać dwa myśliwce Su-27.

18 grudnia drony tej służby zniszczyły tam dwie stacje radiolokacyjne oraz inny samolot myśliwski.

ZOBACZ: Nocny atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte ze względów bezpieczeństwa

Jak wynika z udostępnionych przez SBU nagrań, zniszczony został dwumiejscowy samolot myśliwski MiG-31 wraz z podwieszonym uzbrojeniem. Maszyny tego typu są używane jako myśliwce przechwytujące średniego i dalekiego zasięgu, a w wersji MiG-31K – jako nosiciele pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.

Łączną wartość zniszczonego sprzętu strona ukraińska oceniła wówczas na co najmniej 150 mln dolarów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni