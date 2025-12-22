Akcja ratownicza w kopalni Pniówek. Stracono kontakt z górnikami

Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury w rozmowie z dziennikarzami poinformował, że do zdarzenia doszło o godzinie 17:10.

W zagrożonym rejonie przebywało wówczas dziesięciu górników. Ośmiu z nich udało się ewakuować, z dwoma nie ma kontaktu.

Pawłowice. Niebezpieczne zdarzenie w kopalni Pniówek

Krótki komunikat opublikowany został także na facebookowym profilu związkowców.

"W JSW SA KWK 'Pniówek' prowadzona jest akcja ratownicza. Niech Święta Barbara ma w swej opiece górników. O szczegółach akcji poszczególne media będą informować na bieżąco" - napisano, jednocześnie apelując o zachowanie spokoju i nie uleganie panice pod wpływem niepotwierdzonych informacji.

Zgodnie z informacjami spółki, kopalnia Pniówek była budowana w latach 1963-1974. W skład JSW weszła w 1993 r. Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km kw., a zasoby operatywne to 101,9 mln ton. Obszar górniczy złoża Pawłowice 1 to 15,8 km kw., a zasoby operatywne to 54,0 mln ton. Kopalnia produkuje węgiel koksowy typu 35.1.

W ostatnich dniach JSW zakończyła w Pniówku pogłębienie szybu III do głębokości 1053 metrów i oddała do użytkowania nowy poziom 1000 metrów. Prace nad tymi inwestycjami były prowadzone od 2020 r.

