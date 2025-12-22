65-letni Polak po ekstradycji z Panamy. Podejrzany m.in. o masowy przemyt

Polska

65-letni Polak podejrzany o kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i masowy przemyt narkotyków został ekstradowany z Panamy - poinformowała Straż Graniczna. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.

Funkcjonariusz Straży Granicznej w pełnym umundurowaniu taktycznym, z widocznym napisem "STRAŻ GRANICZNA" na plecach, stoi tyłem do widza. W tle, na płycie lotniska, widoczne są policyjne radiowozy z włączonymi sygnałami świetlnymi.
Straż Graniczna
Straż Graniczna odebrała z lotniska 65-latka podejrzanego m.in. o przemyt narkotyków

65-letni Polak, podejrzewany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, został przejęty 18 grudnia na lotnisku Chopina w Warszawie po ekstradycji z terenu Republiki Panamy - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.

 

Mężczyzna będzie odpowiadał za przemyt płynnej kokainy ukrytej w komercyjnych partiach wina, przewożonych drogą morską i lądową z Ameryki Środkowej do Europy.

Ekstradycja 65-latka podejrzanego o przemyt narkotyków. Grozi mu do 20 lat więzienia

65-latek zastał zatrzymany 24 lipca przez policję w Panamie. Funkcjonariusze byli wspomagani przez oddziały Centralnego Biura Interpolu w Panamie, bazując na międzynarodowych ustaleniach operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jego ekstradycją zajmowali się funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, którzy na płycie warszawskiego lotniska przekazali mężczyznę w ręce Straży Granicznej.

 

ZOBACZ: Rosja blokuje przejęcie konsulatu w Gdańsku. Miasto zapowiada kroki prawne

 

Prokurator przedstawił 65-latkowi zarzuty:

  • założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą
  • oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków.

Grozi mu nawet od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Teraz został mu przyznany trzymiesięczny areszt.

44 litry płynnej kokainy ukryte w winie. Śledztwo straży granicznej

65-latek był poszukiwany do sprawy prowadzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej, o której Straż Graniczna informowała w zeszłym roku.

 

"44 litry płynnej kokainy o czarnorynkowej wartości ok. 7,5 mln zł ukryte w kartonach z markowym winem przechwycili na terenie województwa lubelskiego funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wspólnie ze Służbą Celną Republiki Czeskiej" - napisano w komunikacie.

 

ZOBACZ: Afera SKOK Wołomin. Jest wyrok dla głównego oskarżonego

 

Informowano wtedy, że czynności śledcze pozwoliły zatrzymać trzy osoby:

  • dwóch mieszkańców województwa lubelskiego - 41 i 47 lat
  • oraz 53-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków, za co, tak jak w przypadku ekstradowanego 65-latka, grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Prześcignął Jerzego Urbana". Morawiecki o Tusku
jkn / Straż Graniczna
Czytaj więcej
EKSTRADYCJAGRUPA PRZESTĘPCZAKOKAINAPANAMAPOLICJAPOLSKAPRZEMYT NARKOTYKÓWSTRAŻ GRANICZNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 