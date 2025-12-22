65-letni Polak, podejrzewany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, został przejęty 18 grudnia na lotnisku Chopina w Warszawie po ekstradycji z terenu Republiki Panamy - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.

Mężczyzna będzie odpowiadał za przemyt płynnej kokainy ukrytej w komercyjnych partiach wina, przewożonych drogą morską i lądową z Ameryki Środkowej do Europy.

Ekstradycja 65-latka podejrzanego o przemyt narkotyków. Grozi mu do 20 lat więzienia

65-latek zastał zatrzymany 24 lipca przez policję w Panamie. Funkcjonariusze byli wspomagani przez oddziały Centralnego Biura Interpolu w Panamie, bazując na międzynarodowych ustaleniach operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jego ekstradycją zajmowali się funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, którzy na płycie warszawskiego lotniska przekazali mężczyznę w ręce Straży Granicznej.

Prokurator przedstawił 65-latkowi zarzuty:

założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków.

Grozi mu nawet od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Teraz został mu przyznany trzymiesięczny areszt.

44 litry płynnej kokainy ukryte w winie. Śledztwo straży granicznej

65-latek był poszukiwany do sprawy prowadzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej, o której Straż Graniczna informowała w zeszłym roku.

"44 litry płynnej kokainy o czarnorynkowej wartości ok. 7,5 mln zł ukryte w kartonach z markowym winem przechwycili na terenie województwa lubelskiego funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wspólnie ze Służbą Celną Republiki Czeskiej" - napisano w komunikacie.

Informowano wtedy, że czynności śledcze pozwoliły zatrzymać trzy osoby:

dwóch mieszkańców województwa lubelskiego - 41 i 47 lat

oraz 53-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków, za co, tak jak w przypadku ekstradowanego 65-latka, grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

