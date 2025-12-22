30 tys. zachorowań na grypę tygodniowo. Do Polski trafił nowy wirus

Polska Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl / PAP

W Polsce rośnie aktywność wirusa grupy o zmienionej strukturze genetycznej, która jest nowa dla układów odpornościowych. - Zachorowalność wynosi około 80 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co oznacza około 30 tys. zachorowań tygodniowo – poinformował w poniedziałek główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski i zapowiedział, że liczby będą rosły.

Puste łóżka szpitalne w sali medycznej, przygotowane dla pacjentów.
Pixabay.com
Wzrost zachorowań na grypę może obciążyć placówki medyczne i SOR-y

W całej Europie rośnie liczba zachowań na grypę o odmiennej strukturze niż dominujący w przeszłości wirus H1N1. Aktualnie liczba zachorowań wynosi 30 tys. tygodniowo, ale według dr Grzesiowskiego w przyszłym tygodniu wzrośnie co najmniej dwukrotnie.

 

ZOBACZ: Epidemia "supergrypy" w Wielkiej Brytanii. Premier krytykuje lekarzy

 

Szef GIS potwierdził, że wirus nie jest "wariantem superzjadliwym". Nie odnotowano cięższych przebiegów choroby niż w przypadku H1N1 ani zwiększonej liczby hospitalizacji czy zgonów.

 

- Być może w przyszłym tygodniu będziemy mieli zachorowalność na poziomie około 140-150 przypadków na 100 tys. mieszkańców - przekazał szef GIS.

Nowy wirus grypy w Polsce. Najbardziej narażone dzieci do 14. roku życia

Zakażenia nowym wariantem wirusa mają odpowiadać za połowę wszystkich zachorowań na grypę w regionie. Najczęściej chorują dzieci do 14. roku życia - powyżej 350 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Dobre wieści są takie, że za sprawą przerwy świątecznej w szkołach transmisja wirusa może się zmniejszyć.

 

ZOBACZ: Alarmujące dane GUS. Liczba chorych na krztusiec wzrosła 30-krotnie

 

- Zamieniamy to na spotkania rodzinne, na spotkania z bliskimi w okresie świąteczno-noworocznym. To też jest ważny moment, żeby przypomnieć o tym, aby osoby, które mają objawy choroby, które są już chore, żeby raczej unikały spotkań z bliskimi, żeby nie doprowadzać do kolejnych zachorowań - apeluje dr Grzesiowski.

 

Jako szczytowy okres aktywności grypy GIS wskazał najbliższe od sześciu do ośmiu tygodni. Szczególnie obciążone będą placówki opieki zdrowotnej i SOR-y.

30 tys. zachorowań na grypę tygodniowo. GIS zachęca do szczepień i testów

Główny inspektor sanitarny przypomniał, że ochronę przed nowym wariantem grypy stanowi szczepionka, z której skorzystało dotąd 2,2 mln osób. - To jest już więcej niż w zeszłym roku, ale oczywiście to jest daleko poniżej naszych oczekiwań - skomentował dr Grzesiowski.

 

Ekspert zachęca do stosowania testów antygenowych w kierunku grypy, które pozwalają szybko wdrożyć odpowiednie leczenie.

 

- Jeśli potwierdzimy, że jest to grypa, mamy szansę szybko wdrożyć leczenie przyczynowe, czyli dać lek przeciwgrypowy, który jest dostępny w Polsce wyłącznie na receptę - wyjaśnił szef GIS.

 

- Są to preparaty zawierające substancję aktywną oseltamiwir i ten lek podany odpowiednio wcześnie, najlepiej w ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoczęcia choroby, wyraźnie zmniejsza ryzyko powikłań i co najważniejsze, skraca okres zakaźności, czyli leczona osoba mniej zaraża otoczenie - powiedział główny inspektor sanitarny.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nowe otwarcie" z Ukrainą. Prezydencki minister zdradza szczegóły
Czytaj więcej
CHOROBAGISGŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYGRYPAPAWEŁ GRZESIOWSKIPOLSKAPOWIKŁANIASZCZEPIONKAWIRUS GRYPYZACHOROWANIAZDROWIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 