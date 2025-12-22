Od 15 do 21 grudnia prawie 180 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Straż Graniczna.

Straż Graniczna. 180 cudzoziemców opuściło Polskę od 15 grudnia

Służby podały, że dobrowolne zobowiązania do powrotu najczęściej realizowali obywatele:

Białorusi - 27;

- 27; Mołdawii - 21;

- 21; oraz Gruzji - 19.

ZOBACZ: 65-letni Polak po ekstradycji z Panamy. Podejrzany m.in. o masowy przemyt

Z kolei przymusowo Polskę opuściło najwięcej obywateli:

Ukrainy - 24;

- 24; Gruzji - 16;

- 16; Kolumbii - 5.

Wśród nich byli cudzoziemcy między innymi z wyrokami za kradzieże, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, napaść i pobicie z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, prowadzenie pojazdów bez uprawnień oraz osoby, które ułatwiały innym nielegalne przekraczanie granicy do Polski.

- Od początku tego roku prawie 9 200 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazał Polsat News rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nie mogę się pozbierać". Komorowski nie wytrzymał po słowach Millera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / mjo / Straż Graniczna