180 cudzoziemców wydalonych z Polski w ostatnich dniach. Ich było najwięcej
Od 15 do 21 grudnia prawie 180 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazała Straż Graniczna. Podała również liczbę oraz narodowości, tych których było najwięcej.
Straż Graniczna. 180 cudzoziemców opuściło Polskę od 15 grudnia
Służby podały, że dobrowolne zobowiązania do powrotu najczęściej realizowali obywatele:
- Białorusi - 27;
- Mołdawii - 21;
- oraz Gruzji - 19.
Z kolei przymusowo Polskę opuściło najwięcej obywateli:
- Ukrainy - 24;
- Gruzji - 16;
- Kolumbii - 5.
Wśród nich byli cudzoziemcy między innymi z wyrokami za kradzieże, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, napaść i pobicie z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, prowadzenie pojazdów bez uprawnień oraz osoby, które ułatwiały innym nielegalne przekraczanie granicy do Polski.
- Od początku tego roku prawie 9 200 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazał Polsat News rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak.
