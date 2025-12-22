180 cudzoziemców wydalonych z Polski w ostatnich dniach. Ich było najwięcej

Polska

Od 15 do 21 grudnia prawie 180 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazała Straż Graniczna. Podała również liczbę oraz narodowości, tych których było najwięcej.

Funkcjonariusz Straży Granicznej w mundurze stoi obok radiowozu z napisem "STRAŻ GRANICZNA".
Straż Graniczna
Straż Graniczna. 180 cudzoziemców opuściło Polskę od 15 grudnia

Od 15 do 21 grudnia prawie 180 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Straż Graniczna.

Straż Graniczna. 180 cudzoziemców opuściło Polskę od 15 grudnia

Służby podały, że dobrowolne zobowiązania do powrotu najczęściej realizowali obywatele:

  • Białorusi - 27;
  • Mołdawii - 21;
  • oraz Gruzji - 19.

ZOBACZ: 65-letni Polak po ekstradycji z Panamy. Podejrzany m.in. o masowy przemyt

 

Z kolei przymusowo Polskę opuściło najwięcej obywateli:

  • Ukrainy - 24;
  • Gruzji - 16;
  • Kolumbii - 5.

Wśród nich byli cudzoziemcy między innymi z wyrokami za kradzieże, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, napaść i pobicie z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, prowadzenie pojazdów bez uprawnień oraz osoby, które ułatwiały innym nielegalne przekraczanie granicy do Polski.

 

- Od początku tego roku prawie 9 200 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu - przekazał Polsat News rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nie mogę się pozbierać". Komorowski nie wytrzymał po słowach Millera
jkn / mjo / Straż Graniczna
Czytaj więcej
BIAŁORUŚCUDZOZIEMCYGRUZJAKOLUMBIAOBYWATELEPOLSKASTRAŻ GRANICZNAUKRAINA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 