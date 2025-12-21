Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zginęły dwie osoby

Do wypadku doszło w niedzielę na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną i podnoszone zapory w Ziębicach. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Praga-Gdynia.

- Na skutek zderzenia zginęły dwie osoby jadące w pojeździe marki kia. To kobieta i mężczyzna. W pociągu nikt nie ucierpiał - poinformowała podkom. Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Wypadek na przejeździe. Ruch pociągów został wstrzymany

Póki co nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. - Analizowane są nagrania, które pozwolą ustalić czy szlabany były opuszczone czy też nie - przekazała policjantka.

Dodała, że droga nr 385 jest już przejezdna, natomiast ruch kolejowy został wstrzymany na czas badania przyczyn wypadku i zabezpieczenia śladów.

Służby kolejowe uruchomiły na trasie między Ziębicami i Kamieńcem Ząbkowickim komunikację zastępczą dla pasażerów.

