W sobotę Gabbard zamieściła wpis na platformie X, w którym skrytykowała osoby ostrzegające przed potencjalną eskalacją działań wojennych Rosji. Stwierdziła, że za sianie paniki odpowiada tajna grupa ludzi, działająca niezależnie od formalnych władz - tzw. głębokie państwo.

Komentarz szefowej amerykańskiego wywiadu ws. celów Putina

"Podżegacze wojenni z głębokiego państwa (ang. deep state) i ich media propagandowe znów próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zaprowadzenia pokoju w Ukrainie - i w istocie także w Europie - fałszywie twierdząc, że 'amerykańskie środowisko wywiadowcze' popiera punkt widzenia UE/NATO, zgodnie z którym celem Rosji jest inwazja/podbicie Europy (by zdobyć poparcie dla swojej polityki prowojennej)" - napisała szefowa służb.

W jej ocenie "prawda jest taka, że 'amerykański wywiad' ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co dopiero 'atakowania i okupowania' Europy".

Komentarz dyrektor Wywiadu Narodowego USA pojawił się dzień po tym, jak agencja Reutera podała, że według amerykańskich śledczych cele Władimira Putina, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, pozostają bez zmian. Z raportów amerykańskiego wywiadu ma wynikać, że Putin zamierza zająć całą Ukrainę i rościć sobie prawa do części Europy wchodzącej dawniej w skład ZSRR. Serwis powołał się na sześć źródeł zaznajomionych ze służbami.

Wojna w Ukrainie. Sprzeczne doniesienia z wywiadu USA

Raporty przedstawiają zdecydowanie odmienną wizję od tej prezentowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego negocjatorów, którzy utrzymują, że Putin chce zakończyć konflikt. Według jednego ze źródeł, najnowszy raport pochodzi z końca września.

Agencja Reutera zauważyła też, że ustalenia USA są spójne od czasu rozpoczęcia przez Putina pełnoskalowej inwazji przeciwko Ukrainie w 2022 roku. W dużej mierze pokrywają się one z ocenami europejskich przywódców i agencji wywiadowczych.

- Wywiad zawsze wskazywał, że Putin chce więcej - powiedział agencji Mike Quigley, kongresmen Demokratów zasiadający w komisji ds. wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów. - Europejczycy są o tym przekonani. Polacy są całkowicie o tym przekonani. Bałtowie myślą, że będą pierwsi - dodał.

Ile zajęłoby Rosji zdobycie Ukrainy?

Według analityków "The Economist" zdobycie całej Ukrainy wymagałoby od Rosji nie tylko poświęcenia znacznych zasobów broni, ale także czasu. Jak podał dziennik w materiale opublikowanym w drugiej połowie października, przy ówczesnym tempie postępów Moskwa potrzebowałaby do tego kolejnych 103 lat.

"Jeśli nie wydarzy się nic przełomowego, nasze obliczenia wskazują, że Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny. Fakt, że mimo to nadal próbuje, sugeruje, że wyczerpały mu się pomysły" - komentowali autorzy analizy.

Podkreślano również, że nagłe załamanie obrony Ukrainy jest mało prawdopodobne. Za skuteczne odpieranie ataków ma odpowiadać m.in. linia dronów, które patrolują okolice.

