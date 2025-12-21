Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha wezwał Polskę do ukarania osób, które wyrażają ksenofobiczną postawę wobec Ukraińców. Szef ukraińskiego resortu zamieścił wpis na Facebooku, po tym jak w mediach pojawiły się informacje o nękaniu 15-letniej Ukrainki, córki byłego zawodnika ukraińskiej reprezentacji siatkówki.

"Szkoda, że trzeba wracać do spraw haniebnego traktowania Ukraińców w Polsce. Ale takie podejście, jak do Darii, jest absolutnie nie do przyjęcia" - napisał szef ukraińskiego MSZ na Facebooku.

Dziewczyna, córka znanego polsko-ukraińskiego siatkarza Jurija Gladyra, miała doświadczyć przemocy psychicznej, m.in. otrzymywać obraźliwe wiadomości głosowe. Prawnik rodziny Gladyrów, dr Mateusz Mickiewicz znany z programu "Państwo w państwie", potwierdził, że odbyły się już pierwsze czynności procesowe.

Andrij Sybiha reaguje na nękanie Ukrainki. "Otrzymałem zapewnienie"

Sybiha przyznał, że poruszył kwestię nękania 15-letniej Darii wraz z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. "Otrzymałem zapewnienie, że strona polska odpowiednio zareaguje. Dziękuję za to koledze (Sikorskiemu - red.) i polskim władzom" - podkreślił szef MSZ Ukrainy.

Ukraiński minister odparł ponadto, że jako minister spraw zagranicznych "nalega na sprawiedliwą karę tych, którzy pozwalają sobie na ksenofobiczne sprawy przeciwko Ukraińcom zarówno w Polsce jak i w innych państwach". "Ukraińcy zdecydowanie nie zasłużyli na taką postawę" - dodał.

"Uważam, że kilka przykładowych przypadków odpowiedzialności za takie działania może pokazać wszystkim, że takie zachowanie nie może i nigdy nie będzie normą w cywilizowanym społeczeństwie europejskim" - podkreślił Sybiha. Minister wspomniał, że cały urząd konsularny został zobowiązany do ścisłego monitorowania wszystkich takich przypadków i szybkiego oraz zasadniczego reagowania.

