"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii [OGLĄDAJ]

Polska

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek o godz. 9.55.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

 

Marcin Przydacz, Kancelaria Prezydenta
Dorota Łoboda, Koalicja obywatelska
Maciej Żywno, Polska 2050
Marcin Możdzonek, Konfederacja
Piotr Müller, Prawo i Sprawiedliwość
Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica.

 

Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Bosak o relacjach z Ukrainą: Polska klasa polityczna była naiwna
adg / polsatnews.pl
