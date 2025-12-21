- Putin jest gotowy do rozmów z Macronem - powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez państwową agencję Ria Nowosti. - Jeśli istnieje wzajemna wola polityczna, można ją ocenić wyłącznie pozytywnie - dodał.

Kreml zareagował na słowa Emmanuela Macrona

Według AFP rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona, którą ten wygłosił w piątek rano w Brukseli po szczycie UE, na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

- Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem - powiedział wówczas prezydent Francji. Przypomniał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem reporterów AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który rozmawia z przywódcą Rosji.

- My, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w tym, aby znaleźć sposób właściwego powrotu do tych rozmów. Inaczej będziemy dyskutować między sobą, a negocjatorzy sami będą kontaktować się z Rosją - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału europejskich liderów.

Rozmowy USA - Rosja w Miami. "Konstruktywne"

Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili dotąd serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy. Także w weekend przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie w Miami na Florydzie, w którym biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Miami, apelując równocześnie do Waszyngtonu, aby nasilił presję na Moskwę w celu zakończenia trwającej wojny.

Z kolei Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina, poinformował, że rozmowy ze stroną amerykańską są konstruktywne i będą kontynuowane w niedzielę. - Rozmowy przebiegają konstruktywnie. Rozpoczęły się wcześniej i będą kontynuowane dziś i jutro - powiedział Dmitrijew dziennikarzom.

