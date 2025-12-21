Putin zgadza się na rozmowy z Macronem. Kreml odpowiedział na słowa europejskiego lidera
Rosyjski przywódca Władimir Putin jest gotowy rozmawiać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - przekazał rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że "jeśli istnieje taka wola", nie pozostaje nic innego, jak się do niej dostosować. Wcześniej Macron stwierdził, że "sytuacja ma wady", ale wkrótce "dobrze będzie wznowić dialog z Putinem".
- Putin jest gotowy do rozmów z Macronem - powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez państwową agencję Ria Nowosti. - Jeśli istnieje wzajemna wola polityczna, można ją ocenić wyłącznie pozytywnie - dodał.
Kreml zareagował na słowa Emmanuela Macrona
Według AFP rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona, którą ten wygłosił w piątek rano w Brukseli po szczycie UE, na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.
- Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem - powiedział wówczas prezydent Francji. Przypomniał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem reporterów AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który rozmawia z przywódcą Rosji.
- My, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w tym, aby znaleźć sposób właściwego powrotu do tych rozmów. Inaczej będziemy dyskutować między sobą, a negocjatorzy sami będą kontaktować się z Rosją - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału europejskich liderów.
Rozmowy USA - Rosja w Miami. "Konstruktywne"
Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili dotąd serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy. Także w weekend przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie w Miami na Florydzie, w którym biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Miami, apelując równocześnie do Waszyngtonu, aby nasilił presję na Moskwę w celu zakończenia trwającej wojny.
Z kolei Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina, poinformował, że rozmowy ze stroną amerykańską są konstruktywne i będą kontynuowane w niedzielę. - Rozmowy przebiegają konstruktywnie. Rozpoczęły się wcześniej i będą kontynuowane dziś i jutro - powiedział Dmitrijew dziennikarzom.
