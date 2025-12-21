Ewakuują się z obwodu sumskiego. Media: Rosjanie porwali kilkudziesięciu Ukraińców
Ukraińskie wojsko zostało zadysponowane do ewakuacji mieszkańców rejonu Sumy. Także ci, którzy wcześniej odmówili ucieczki, otrzymali nakaz zajęcia miejsc w specjalnych opancerzonych wozach. Kilka godzin wcześniej media podały informacje, że w jednej ze wsi Rosjanie porwali ponad 50 osób.
Ewakuacja rozpoczęła się w sobotę późnym wieczorem. Wiadomość potwierdził szef Sumskiej Regionalnej Administracji Wojskowej (RMA) Ołech Hryhorow. "Trwa ewakuacja cywilów z miejscowości przygranicznych obwodu sumskiego" - napisał w mediach społecznościowych.
Ewakuacja w obwodzie sumskim. Ukraińcy siłą zabierani do schronów
Pomocy w ucieczce udzielono m.in. mieszkańcom Krasnopola, którzy wcześniej pisemnie oświadczyli, że nie chcą opuszczać swoich domów. "Obecnie przebywają w centrum tranzytowym, gdzie otrzymują niezbędne wsparcie" - wyjaśnił Hryhow.
Wojskowy dodał, że równocześnie żołnierze pomagają wydostać się z newralgicznych terenów także tym, którzy złożyli o to wnioski. Wróg - jak podkreślił Hryhow - nie pozostawia wyboru mieszkańcom osad niedaleko granicy. "Jedynym słusznym krokiem jest ewakuacja w celu ratowania życia" - stwierdził.
Jak podała agencja Unian, ewakuację rozpoczęto po doniesieniach ukraińskich mediów, dotyczących porwań ludności z terenów przygranicznych Ukrainy. W miejscowości Hrabowskie - w regionie Krasnopola - wojska rosyjskie miały pojmać ponad 50 osób i przerzucić je do Rosji. Szef RMA nie potwierdził jednak tych informacji.
Media: Ukraińcy przewiezieni do Rosji
Według sumskiego portalu Kordon.Media Rosjanie przeprowadzili akcję w sobotę wieczorem. Porwani mają być cywilami, którzy nie chcieli się ewakuować. "Wiemy, że mowa o nieco ponad 50 obywatelach. Zostali przewiezieni na terytorium Federacji Rosyjskiej, aby przeprowadzić na nich tzw. 'środki filtracji'".
Dziennikarze informowali, że rosyjskie oddziały przemieszczają się w kierunku kolejnych wiosek, w których również pozostali cywile. Ukraińców zdołano jednak w porę ewakuować.
Ruslan Mykula, współzałożyciel projektu analitycznego Deep State, przekazał redakcji portalu Suspilne, że aktywność Rosjan w rejonie Hrabowskiego znaczącą się nasiliła. Sytuacja w tym obszarze jest coraz dynamiczniejsza.
