Przywódcy unijni zdecydowali o przyznaniu Ukrainie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 90 mld euro. Zdaniem Możdżonka to błąd. - To jest porażka Unii Europejskiej. Ponieważ Ukraina będzie mogła ją spłacić, kiedy dostanie reparacje od Rosji. Kiedy je dostanie? - pytał polityk Konfederacji i dodał, że "nikt chyba nie wierzy w odzyskanie reparacji od Rosjan".

Wskazał też, że 210 mld euro rosyjskich aktywów "jest w UE z czego wiele w Brukseli". - Zostały te pieniądze nietknięte i nie będą ruszone - ocenił.

Możdżonek jednocześnie podkreślał, że "Ukrainie przekazaliśmy już bardzo dużo i dobrze, nikt nie ma co do tego wątpliwości". - Ale ciągłe przekazywanie pieniędzy sprowadza się do tego, że nie wiemy, ile jest defraudowanych, ile jest rozkradanych, wprowadzanych bokiem - wymieniał. Jego zdaniem lepszym pomysłem byłoby kupować broń i przekazywać ją na Ukrainę.

Maciej Żywno z Polski 2050 odnosząc się do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim w Warszawie skomentował: "bardzo dobrze, że pokazaliśmy w Europie, że Polska w kwestii wsparcia Ukrainy mówi jednak wspólnym głosem". - To ważny komunikat dla Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych - podkreślił.

Zwrócił jednak uwagę, że "smutek na poziomie emocji pokazuje jedna rzecz". - Jak popatrzymy na obraz stojącego, wypoczętego, wysportowanego prezydenta Polski, który "ma czas na demontaż mebli, demontaż prezesa Kaczyńskiego, a obok stoi zmęczony już latami wojny prezydent Ukrainy, który musi przyjechać, pochylić głowę, bo jest takie oczekiwanie. (...) Nakazujemy prezydentowi kraju, który zmaga się ze śmiercią własnych obywateli, przyjechać, pochylić głowę, po raz kolejny podziękować - mówił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim, a także z premierem Donaldem Tuskiem, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po spotkaniu z Nawrockim Zełenski zadeklarował m.in. gotowość do przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu oraz konsultacje w sprawie obrony przeciwdronowej.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni