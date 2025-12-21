Teleskop Webba zaobserwował interesujące szczegóły na temat planety PSR J2322-2650 b. Obiega ona pulsara, czyli obracającą się gwiazdę neutronową, od której rejestrowane są regularne impulsy radiowe. Gwiazdy neutronowe to końcowe stadium ewolucji niektórych gwiazd masywnych; powstają w wyniku wybuchów supernowych.

Sama obecność planety w pobliżu pulsara nie jest obecnie niczym niezwykłym - pierwsze znane planety pozasłoneczne odkryto w układzie pulsara PSR B1257+12, czego dokonał polski astronom Aleksander Wolszczan - odkrycie ogłoszono w 1992 roku.

Niespodzianką dla naukowców jest to, w jaki sposób zbudowana jest atmosfera planety PSR J2322-2650 b. Atmosfera jest zdominowana przez hel i węgiel. Prawdopodobnie w atmosferze unoszą się chmury sadzy, a głęboko wewnątrz planety mogą kondensować i tworzyć diamenty. W atmosferze wieją silne wiatry zachodnie.

Kształt cytryny i ukryte w głębi diamenty. Niezwykła planeta w teleskopie Webba

Michael Zhang z Uniwersytetu Chicago, kierownik naukowy badań, wskazuje, że natknięto się na zupełnie nowy rodzaj atmosfery planetarnej, nigdy wcześniej niewidziany, który zamiast typowych cząsteczek, jak woda, metan czy dwutlenek węgla, zawiera węgiel cząsteczkowy, szczególnie cząsteczki zbudowane z dwóch atomów węgla i trzech atomów węgla.

Węgiel cząsteczkowy jest bardzo nietypowy, ponieważ w tych temperaturach (około 650 stopni Celsjusza po stronie nocnej i ponad 2000 stopni Celsjusza po stronie dziennej), jeżeli w atmosferze występują inne rodzaje atomów, węgiel będzie się z nimi wiązał. Węgiel cząsteczkowy dominuje wyłącznie wtedy, gdy nie ma tlenu ani azotu.

Planeta PSR J2322-2650 b znana jest od 2017 roku. Krąży 1,5 miliona kilometrów (0,01 au) od pulsara milisekundowego, obracającego się 300 razy na sekundę. Planeta obiega pulsara z okresem orbitalnym niecałych 8 godzin.

Jest stale zwrócona do pulsara jedną stroną (podobnie jak Księżyc do Ziemi). Wpływ grawitacyjny pulsara jest tak duży, że planeta została rozciągnięta do kształtu podobnego do cytryny. Masa planety jest zbliżona do masy Jowisza. Układ planetarny znajduje się 750 lat świetlnych od nas.

