Niecodzienna atrakcja w Zabrzu. Na ulice miasta wyjechał "świąteczny" czołg

Na ulicach Zabrza pojawił się świątecznie udekorowany czołg Leopard I. Niemiecką maszynę, należącą do Muzeum Techniki Wojskowej, zaprezentowała Mała Armia Grupy Śląsk. Wydarzenie, które odbyło się legalnie po zgłoszeniu policji i z ubezpieczeniem OC, jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji pasjonatów.
Nagranie dokumentujące akcję Małej Armii Grupy Śląsk działającej przy Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu pojawiło się w mediach społecznościowych i szybko wzbudziło entuzjazm internautów. Widać na nim niemieckiej produkcji czołg Leopard I, udekorowany świątecznymi lampkami i łańcuchami, który przejeżdża lokalnymi drogami.
"W tym roku nie odpuszczamy, więc tym razem prezentujemy naszego leoparda w jego śnieżnej odsłonie" - czytamy w opublikowanym poście. Maszyna, która niespodziewanie rozświetliła szarą, zimową scenerię Śląska, należy do zbiorów Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Za jej przygotowanie i przejazd odpowiadają pasjonaci zrzeszeni w Małej Armii Grupy Śląsk.
Jak podkreślają organizatorzy, podobna akcja została przeprowadzona już po raz drugi. "Wiele lat pracy, wysiłków i prawdziwej pasji. Przejazd własnym czołgiem legalnie po ulicach miasta to jest to o czym marzą wszystkie Gumisie (...) W zeszłym roku zrobiliśmy to samo, ale kontynuacja świadczy, że to są już nasze standardy" - napisał w mediach społecznościowych dyrektor ds. technicznych muzeum Maciej Widuchowski.
Zaznaczył przy tym, że przejazd został wcześniej zgłoszony policji i odbył się w pełni legalnie. Pojazd posiadał także wykupione ubezpieczenie OC.
Niecodzienna atrakcja na ulicach Zabrza
"Świąteczny" Leopard pokonał trasę liczącą kilkaset metrów. W rozmowie z Interią Maciej Widuchowski wyjaśniał, że czołg był wyposażony w wymagane oświetlenie, a na jego gąsienicach zamontowano specjalne gumowe nakładki, chroniące nawierzchnię przed uszkodzeniem.
- Czołgi bardzo często kojarzą się źle, wyglądają groźnie. My je lubimy, kolekcjonujemy sprzęt i chcemy go zaprezentować w sposób zabawowy, a nie groźny - powiedział dyrektor ds. technicznych zabrzańskiego muzeum, zapraszając jednocześnie do jego zwiedzania.
Internauci nie kryli zachwytu nad nietypowym przejazdem. Pod nagraniem w sieci pojawiły się komentarze takie jak "Piękna maszyna" czy "Bojowy kamuflaż świąteczny".
Muzeum Techniki Wojskowej im. Jerzego Tadeusza Widuchowskiego w Zabrzu działa od 2011 roku. W jego zbiorach znajdują się m.in. czołgi T-34/85 i T-72, pojazdy pancerne, wyrzutnie rakiet oraz radzieckie samoloty - eksponaty pochodzące z okresu II wojny światowej i czasów PRL.
