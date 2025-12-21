Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11:00
Dlaczego Polacy oczekiwali wolnej Wigilii, czy minister finansów niekiedy stawia tamę lewicowym pomysłom oraz którzy przedsiębiorcy traktowani są jak frajerzy i co należy zmienić - o tym w nowym wydaniu "Politycznego WF-u z gościem" opowie szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytają minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk także o przyszłość kontrowersyjnej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o relacje Nowej Lewicy z Partią Razem.
Czy w opinii polityk są to już spalone mosty, czy jeszcze istnieje nadzieja na zmianę?
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Politycznym WF". Pytanie o jedno z wet Karola Nawrockiego
Mowa będzie również o jednym z ostatnich wet prezydenta Karola Nawrockiego, które - według minister - szkodzi także jego wyborcom.
