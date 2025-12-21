Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11:00

Polska

Dlaczego Polacy oczekiwali wolnej Wigilii, czy minister finansów niekiedy stawia tamę lewicowym pomysłom oraz którzy przedsiębiorcy traktowani są jak frajerzy i co należy zmienić - o tym w nowym wydaniu "Politycznego WF-u z gościem" opowie szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich zamyślony, obok logo programu „polityczny WF z gościem” z informacją o emisji w niedzielę o 11:00.
Polsat News
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Polityczny WF z gościem"

Prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytają minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk także o przyszłość kontrowersyjnej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o relacje Nowej Lewicy z Partią Razem.

 

Czy w opinii polityk są to już spalone mosty, czy jeszcze istnieje nadzieja na zmianę?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Politycznym WF". Pytanie o jedno z wet Karola Nawrockiego

Mowa będzie również o jednym z ostatnich wet prezydenta Karola Nawrockiego, które - według minister - szkodzi także jego wyborcom. 

 

ZOBACZ: "Dokonał autorefleksji". Przemysław Czarnek o Mateuszu Morawieckim


"Polityczny WF z gościem" - w każdą niedzielę o godz. 11.00 w Polsat News oraz na polsatnews.pl, zaraz po "Śniadaniu Rymanowskiego".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Europoseł uderza w Nawrockiego. "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"
polsatnews.pl
Czytaj więcej
AGNIESZKA DZIEMIANOWICZ-BĄKNOWA LEWICAPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACYPARTIA RAZEMPOLITYCZNY WFPOLITYKA SPOŁECZNAPOLSKAPREZYDENT KAROL NAWROCKIRYNEK PRACY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 