Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11:00

Prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytają minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk także o przyszłość kontrowersyjnej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o relacje Nowej Lewicy z Partią Razem.

Czy w opinii polityk są to już spalone mosty, czy jeszcze istnieje nadzieja na zmianę?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Politycznym WF". Pytanie o jedno z wet Karola Nawrockiego

Mowa będzie również o jednym z ostatnich wet prezydenta Karola Nawrockiego, które - według minister - szkodzi także jego wyborcom.

"Polityczny WF z gościem" - w każdą niedzielę o godz. 11.00 w Polsat News oraz na polsatnews.pl, zaraz po "Śniadaniu Rymanowskiego".

