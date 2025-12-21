Kolejka tirów na granicy z Ukrainą. Czas oczekiwania w wynosi 37 godzin
Ok. 1,1 tys. ciężarówek czeka w niedzielę do polsko-ukraińskiego przejścia w Dorohusku. Kolejka wynosi ok. 24 km. Czas oczekiwania do odprawy w wynosi 37 godzin. Autokary odprawiane są na bieżąco. Wzmożony ruch - jak wyjaśnił podkom. Kamil Karbowniczek - związany jest, jak co roku, ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.
- Ok. 1,1 tys. ciężarówek oczekuje w niedzielę na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku - powiedział podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji.
Autokary odprawiane są na bieżąco. - Długość kolejki wynosi 24 km i sięga obecnie między Stołpiem a Janowem – dodał.
Lubelskie. Kolejka tirów do przejścia z Ukrainą w Dorohusku
Na miejscu funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Wzmożony ruch - jak wyjaśnił policjant - związany jest, jak co roku, ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.
Według portalu granica.gov.pl czas oczekiwania do odprawy w Dorohusku wynosi 37 godzin, a w Hrebennem - 12 godzin.
Zaś w Dołhobyczowie i w Zosinie, gdzie odprawiane są ciężarówki poniżej 7,5 tony, kierowcy czekają odpowiednio 16 i 2 godziny.
