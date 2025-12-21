Goście programu "Śniadanie Rymanowskiego" zostali zapytani, kogo zaprosiliby na wieczerzę wigilijną do własnego domu spośród politycznych oponentów.

- Ja bym ministra Dariusza Wieczorka zaprosił. Przeczytalibyśmy pismo święte, porozmawiali o panu Bogu - odpowiedział Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP.

Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy odparł, że "absolutnie to chciał powiedzieć". - Pomyślałem o panu prezydencie, ale jak spojrzałem na pana ministra, to już zapraszam - powiedział do Przydacza.

"Śniadanie Rymanowskiego". Kogo politycy zaprosiliby na wigilię?

Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej najchętniej przy swoim stole widziałaby Piotra Müllera z PiS. - Ja bym zaprosiła pana europosła, bo jak z nim się dyskutuje, to się nie obrażamy, różnimy się, ale nie ma awantury. I panią Olgę Semeniuk, bo mam do niej sentyment. Byłyśmy razem radnymi Warszawy i miło to wspominamy - powiedziała polityk.

WIDEO: Z kim sądziliby wigilię goście programu "Śniadanie Rymanowskiego"?

Polityk PiS odparł, że odwzajemnia zaproszenie.

Marcin Możdżonek zaprasza każdego i szykuje deklarację

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno poprosił innych gości programu, żeby się nie obrażali, bo wigilia ma dla niego na tyle rodzinny charakter, że chciałby ją spędzić tylko z bliskimi. - Natomiast ktokolwiek by nie zastukał jako ten zbłąkany wędrowiec, może liczyć na miejsce przy stole - powiedział.

Po chwili dodał: - Byleby nie przyszedł z gaśnicą, zgasić mi choinkę. - Czyli Grzegorza Brauna pan nie zaprosi? Chyba, że jakiś pożar? - dopytywał gospodarz programu. - Nie, nie, nie z nim bym nie pojechał do akcji. Ja mam naprawdę dzielnych chłopaków w jednostce. (...) Akurat pan Braun pokazał, że nawet nie potrafi obsługiwać gaśnicy, więc nie jest to rekomendacja - tłumaczył.

Marcin Możdżonek z Konfederacji zapewnił, że przyjąłby każdego. - Być może musielibyśmy podpisać tylko krótką deklarację: odkładamy telefony komórkowe na bok i drugi punkt - nie rozmawiamy o polityce. (...) Nigdy nie stanę i nie powiem, że drugi człowiek jest gorszy, tylko dlatego, że reprezentuje inną partię polityczną - zapewnił.

