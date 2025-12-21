Gdzie się ukryć? Powstała nowa aplikacja z miejscami schronienia

Aplikacja jest dostępna na stronie gdziesieukryc.pl. Można w niej zaleźć mapę całej Polski, na której naniesione zostały punkty z miejscami schronienia, wraz z ich adresami.

Twórcy oprogramowania nie ujawnili jednak informacji na temat pojemności, ani stanu tych miejsc.

Na mapie wskazywane są punkty w promieniu kilku kilometrów. Dzięki niej można też wyznaczyć trasę.

Aplikacja "Gdzie się ukryć". Prezentacja w poniedziałek

Oficjalne prezentacja aplikacji "Gdzie się ukryć" odbędzie się w poniedziałek podczas konferencji Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowy system zastąpił serwis "Schrony", do którego działania pojawiły się wątpliwości.

Aty dywersji. Powstaje specjalna aplikacja do zgłaszania zagrożeń

W czwartek "Rzeczpospolita" podała, że wojsko tworzy oprogramowanie, dzięki któremu będzie można zgłosić incydent na kolei lub inną formę rosyjskiej dywersji. Być może znajdzie się ona w aplikacji mObywatel.

Dzięki aplikacji będzie można zgłosić nie tylko przypadki osób, które np. fotografują infrastrukturę krytyczną, ale też zostawione przy torach lub pod wiaduktami podejrzane rzeczy oraz np. drony. Prace prowadzą eksperci Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a aplikacja jest obecnie testowana.

Dziennik przypomniał, że zapowiedź tego oprogramowania pojawiła się po odkryciu dywersji na linii kolejowej na trasie z Warszawy do Lublina i przy okazji ogłoszenia operacji "Horyzont", w ramach której armia wspiera policję i Straż Ochrony Kolei.

