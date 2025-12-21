Podczas niedzielnego spotkania z przedstawicielami mediów w Moskwie doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow przekazał, że nadal trwają rozmowy w Miami. Stronę Kremla reprezentuje specjalny wysłannik Kiriłł Dmitrijew.

Rozmowy odbywają się po serii spotkań na temat Ukrainy w Berlinie, a także po szczycie, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.

Doradca Putina skrytykował europejskich liderów

Zdaniem Uszakowa modyfikacje wprowadzone do amerykańskiego planu mogą utrudniać zakończenie wojny. - Jestem pewien, że propozycje, które Europejczycy przedstawili lub próbują przedstawić Ukraińcom, zdecydowanie nie poprawiają dokumentu ani nie zwiększają możliwości osiągnięcia długoterminowego pokoju - powiedział, cytowany przez międzynarodową agencję Interfax w Rosji.

Dopytywany o możliwość trójstronnego spotkania przywódców Rosji, USA i Ukrainy, Uszakow odparł, że nie ma na ten temat żadnych wiążących ustaleń. - Jak dotąd nikt poważnie nie mówił o tej inicjatywie, choć - jak mi wiadomo - jest ona przygotowywana - dodał.

Delegaci Ukrainy zaproszeni na rozmowy z dyplomatami Rosji i USA

Agencja Interfax oceniła, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie odmawiał bezpośrednich negocjacji z Rosją. W rzeczywistości jednak to Władimir Putin przeciągał podjęcie decyzji w tej sprawie. Ostatecznie przedstawiciele rosyjskiego przywódcy poinformowali, że spotka się on z Zełenskim, gdy wszystkie warunki zakończenia wojny zostaną omówione i zatwierdzone.

W sobotę Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone zaproponowały spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa Ukrainy, USA i Rosji.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że nie jest pewien, czy to spotkanie przyniesie coś nowego, ale dodał, że rezultatem podobnego spotkania w Turcji był powrót jeńców wojennych oraz cywilów, dlatego warto takie spotkania organizować - zrelacjonowała Interfax-Ukraina.

Oświadczenie w sprawie pomocy Ukrainie po rozmowach w Berlinie

Po dwóch dniach rozmów w Berlinie europejscy liderzy przekazali w miniony poniedziałek wspólne oświadczenie w sprawie dążenia do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej. Odnosząc się do amerykańskiego planu pokojowego, przedstawiciele krajów unijnych zagwarantowali, że poprą wszelkie decyzje Wołodymyra Zełenskiego w konkretnych kwestiach dotyczących jego kraju.

Zadeklarowano m.in. utworzenie "wielonarodowych sił" w Ukrainie, które byłyby zasilane przez chętne kraje, stwierdzono, że "granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą" oraz opowiedziano się za zwiększeniem liczebności ukraińskiego wojska do 800 tysięcy żołnierzy.

