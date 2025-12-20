"Nie za wszelką cenę". Wołodymyr Zełenski o pokoju w Ukrainie

- Bezpieczeństwo - rozmawialiśmy już o tym z amerykańskimi partnerami, oni poruszali tę kwestię. Myślę, że skoro ją podnoszą, to znaczy, że wiedzą, jak pomóc nam zapewnić bezpieczne wybory - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Portugalii Luisem Montenegro.

Polityk cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, podkreślił również, jak ważne jest zapewnienie możliwości głosowania żołnierzom, którzy walczą na froncie. Jak zauważył, istotne jest także zapewnienie możliwości głosowania Ukraińcom, którzy znajdują się za granicą.

Prezydent przekazał, że przede wszystkim może to być zawieszenie broni, zakończenie wojny albo przynajmniej zawieszenie broni na czas wyborów.

- W każdym razie obywatele Ukrainy - a wierzę, że sytuacja bezpieczeństwa będzie sprzyjała wyborom - muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo ich przeprowadzenia. I myślę, że część Ukraińców z zagranicy przyjedzie na nie do Ukrainy - powiedział Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski mówił, jakiego pokoju potrzebuje Kijów

Prezydent odniósł się także do negocjacji o zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, mówiąc, że porozumienia w tej sprawie są ważne nie na papierze, z wtedy, gdy są realizowane.

- Pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę, bo my już zapłaciliśmy wysoką cenę. Dla nas ważny jest pokój sprawiedliwy, trwały, taki, którego nie da się naruszyć kolejnym życzeniem Putina albo kolejnego Putina - wyjaśnił Zełenski.

- Bardzo ważne są do tego silne gwarancje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nawet samą myśl i fizyczną możliwość przyjścia do nas z agresją. To nie może być po prostu porozumienie - dobre, złe - pytanie: dla kogo dobre, dla kogo złe? - zaznaczył prezydent.

