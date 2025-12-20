W sobotę w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu odbył się ingres kard. Grzegorza Rysia na metropolitę krakowskiego. Ceremonia rozpoczęła się uroczystym wejściem nowego metropolity do katedry w procesji, której towarzyszyło bicie dzwonu Zygmunt.

Nowy metropolita krakowski w homilii wygłoszonej podczas ingresu odniósł się do słów odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza. Czytanie mówiło o zwiastowaniu Maryi przez anioła Gabriela, a I Listu do Koryntian wspomina św. Pawła, w który pisze do Kościoła, "który się znalazł w bardzo trudnej sytuacji".

Jak mówił metropolita krakowski, "św. Paweł ma całą masę wielkich pytań, ma całą masę problemów, o które nie pyta, bo się wstydzi".

- Jak czytamy ten pierwszy list do Koryntian, to tam odnajdujemy te wszystkie tematy kościelnych podziałów, niegodziwości w Kościele, swobody obyczajów, spraw sądowych przed trybunałami, bałwochwalstwo - jak się czyta pierwsze rozdziały tego listu, to może być człowiek przerażony - powiedział kard. Ryś.

"Trzeba zobaczyć Kościół, który jest pełen łaski". Kraków ma nowego pasterza

Kardynał zwrócił uwagę, że jednak swój list św. Paweł zaczyna od pozdrowienia Kościoła - Kościoła Boga, tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, wzbogaconych o 'słowo, poznanie, świadectwo Chrystusa', pełnego ludzi, którym nie brakuje żadnej łaski.

- Od tego Paweł zaczyna: trzeba zobaczyć Kościół, który jest pełen łaski, w którym nie brakuje żadnego daru łaski. Dopiero potem można mówić - jeśli trzeba, tak jak Paweł - o kościelnych problemach - zaznaczył duchowny.

Podkreślił przy tym, że "jeśli się nie widzi tej łaski, mówimy o Kościele po wierzchu, mówimy o Kościele strasznie płytko - tak nie wolno".

- Misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko przekaz życia, przekaz miłości, przekaz łaski - wskazał kard. Ryś. - Kościół, który myśli tylko o sobie, słucha tylko siebie, jest przerażający - stwierdził. Duchowny zapowiedział także zorganizowanie synodu diecezjalnego.

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Zwracając się w nim do nowego arcybiskupa, papież napisał, że - rozważywszy "ciężar i powagę tego urzędu" - uznano za stosowne powierzyć kardynałowi Rysiowi "zarząd i posługę".

W uroczystej mszy wzięli udział liczni przedstawiciele duchowieństwa, w tym m.in. nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, kardynałowie Stanisław Dziwisz i Konrad Krajewski, a także władze państwowe – m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Decyzją papieża Leona XIV kard. Grzegorz Ryś zajął miejsce abp. Marka Jędraszewskiego, który arcybiskupem metropolitą krakowskim był od 2017 r. W czerwcu 2024 r., w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, abp Jędraszewski złożył na ręce ówczesnego papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież przyjął ją, prosząc jednocześnie, aby ten sprawował funkcję do czasu mianowania następcy.

