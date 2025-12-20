Część była ubrana w klasyczne czerwone stroje, inni wspierali ich jako zamaskowane elfy. Grupa znana jako Robinowie z Zaułków (Robins des Ruelles) - wzorująca się wyraźnie na działalności Robin Hooda - weszła do sklepu w nocy. Aktywiści wynieśli z budynku torby załadowane produktami spożywczymi.

Mikołowie twierdzą, że działali w słusznej sprawie. Ponadto mieli nie zatrzymać jedzenia dla siebie, a oddać je potrzebującym.

Święci mikołajowie obrabowali sklep

W oświadczeniu opublikowanym w czwartek grupa złodziei poinformowała, że ich wyczyn miał zwrócić uwagę na rosnący kryzys kosztów utrzymania, który sprawia, że podstawowe produkty stają się coraz mniej dostępne dla zwykłych Kanadyjczyków.

"Coraz więcej pracujemy tylko po to, by móc kupować żywność w supermarketach, które wykorzystują inflację jako pretekst do osiągania rekordowych zysków" - napisali w depeszy opublikowanej przez brytyjski dziennik.

Do oświadczenia grupa dołączyła krótki manifest: "Nie zapominajcie - głód uświęca środki. Wesołych Świąt!".

Jak podał "The Guardian", część skradzionych artykułów spożywczych znaleziono pod choinką na jednym z placów w Montrealu. Święci mikołajowie zapewnili, że pozostałe zostaną rozdysponowane za pośrednictwem lokalnych banków żywności.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Nikogo dotąd nie zatrzymano.

Sklep wydał komunikat. Tłumaczy wysokie ceny produktów

Przedstawiciel sklepu, w którym doszło do napadu, skomentował to zdarzenie, podkreślając, że kradzieże sklepowe są przestępstwem. Jak zauważył, na podwyżki cen wpłynęły takie czynniki jak zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw i zmiany w handlu międzynarodowym.

Dziennikarze brytyjskiego dziennika ustalili, że obecnie trzy firmy kontrolują zdecydowaną większość kanadyjskich sklepów spożywczych i w ostatnich latach osiągają rekordowe zyski. Władze tych przedsiębiorstw twierdzą jednak, że mimo zysków obniżają marże na produkty.

Według kanadyjskiego stowarzyszenia handlu detalicznego Retail Council of Canada w kraju wzrasta przestępczość związana z kradzieżami w sklepach, a w 2024 roku spowodowane tym straty wyniosły ponad 9 mld dolarów.

