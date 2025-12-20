Zdewastowano polski konsulat w Brukseli. "Hasła wymierzone w bezpieczeństwo"
Nieznani sprawcy zdewastowali elewację budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli. Placówka została oblana czerwoną farbą, na jej ścianach pojawiły się obraźliwe hasła, a przed wejściem rozrzucono psie odchody. Do incydentu doszło w czwartek w nocy.
Jako pierwsze o incydencie w sobotę rano poinformowało RMF FM. - W czwartek na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej - przekazał reporterce stacji rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Dodał, że sprawa niezwłocznie została przekazana właściwym służbom.
Data ataku zbiegła się z czasem organizacji szczytu UE ws. finasowania Ukrainy.
Belgia. Konsulat w Brukseli zdewastowany. Czerwona farba i psie odchody
Drzwi wejściowe placówki oraz ściany zostały oblane czerwoną farbą. Pojawiły się też na nich napisy: "killers (zabójcy - red.) oraz "j**ć mur". Przed wejściem rozrzucono psie odchody.
- Wygląda na ruską prowokację, ale to może być wszystko, chodzi o sianie zamętu, niepewności. To fragment szerszych działań - powiedział RMF FM jeden z pracowników konsulatu.
ZOBACZ: Rosja planuje dewastacje cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej. Stanowczy protest IPN
Belgijska policja zajmuje się sprawą. Sprawdzane są monitoringi. Jak przekazała stacja, funkcjonariusze mieli dostrzec na nagraniach niewielką grupę 3-4 - osobową, która może stać za przeprowadzeniem prowokacji.
Zniszczenia zostały już usunięte.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej