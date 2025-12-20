Jako pierwsze o incydencie w sobotę rano poinformowało RMF FM. - W czwartek na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej - przekazał reporterce stacji rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Dodał, że sprawa niezwłocznie została przekazana właściwym służbom.

Data ataku zbiegła się z czasem organizacji szczytu UE ws. finasowania Ukrainy.

Belgia. Konsulat w Brukseli zdewastowany. Czerwona farba i psie odchody

Drzwi wejściowe placówki oraz ściany zostały oblane czerwoną farbą. Pojawiły się też na nich napisy: "killers (zabójcy - red.) oraz "j**ć mur". Przed wejściem rozrzucono psie odchody.

- Wygląda na ruską prowokację, ale to może być wszystko, chodzi o sianie zamętu, niepewności. To fragment szerszych działań - powiedział RMF FM jeden z pracowników konsulatu.

Belgijska policja zajmuje się sprawą. Sprawdzane są monitoringi. Jak przekazała stacja, funkcjonariusze mieli dostrzec na nagraniach niewielką grupę 3-4 - osobową, która może stać za przeprowadzeniem prowokacji.

Zniszczenia zostały już usunięte.

