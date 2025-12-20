Zdewastowano polski konsulat w Brukseli. "Hasła wymierzone w bezpieczeństwo"

Polska

Nieznani sprawcy zdewastowali elewację budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli. Placówka została oblana czerwoną farbą, na jej ścianach pojawiły się obraźliwe hasła, a przed wejściem rozrzucono psie odchody. Do incydentu doszło w czwartek w nocy.

Widok z lotu ptaka na ulicę z budynkami, z powiększonym fragmentem wejścia do budynku z widocznym logo ambasady.
Google Maps
Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli

Jako pierwsze o incydencie w sobotę rano poinformowało RMF FM. - W czwartek na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej - przekazał reporterce stacji rzecznik MSZ Maciej Wewiór. 

 

Dodał, że sprawa niezwłocznie została przekazana właściwym służbom. 

 

Data ataku zbiegła się z czasem organizacji szczytu UE ws. finasowania Ukrainy. 

Belgia. Konsulat w Brukseli zdewastowany. Czerwona farba i psie odchody

Drzwi wejściowe placówki oraz ściany zostały oblane czerwoną farbą. Pojawiły się też na nich napisy: "killers (zabójcy - red.) oraz "j**ć mur". Przed wejściem rozrzucono psie odchody.  

 

- Wygląda na ruską prowokację, ale to może być wszystko, chodzi o sianie zamętu, niepewności. To fragment szerszych działań - powiedział RMF FM jeden z pracowników konsulatu. 

 

ZOBACZ: Rosja planuje dewastacje cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej. Stanowczy protest IPN

 

Belgijska policja zajmuje się sprawą. Sprawdzane są monitoringi. Jak przekazała stacja, funkcjonariusze mieli dostrzec na nagraniach niewielką grupę 3-4 - osobową, która może stać za przeprowadzeniem prowokacji. 

 

Zniszczenia zostały już usunięte. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Prześcignął Jerzego Urbana". Morawiecki o Tusku
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWO POLSKIBRUKSELACZERWONA FARBAHASŁA POLITYCZNEKONSULAT RPMSZPOLSKASZCZYT UEUE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 