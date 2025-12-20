"Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - poinformowano na oficjalnych kontach artysty w portalach społecznościowych.

Urbaniak był saksofonistą, skrzypkiem jazzowy, kompozytorem i aranżerem. Urodził się 22 stycznia 1943 w Warszawie. Występował m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa.

Nie żyje Michał Urbaniak. Artysta miał 82 lata

W ciągu swojej kariery Urbaniak występował z czołówką światowego jazzu, m.in. z Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report.

Artysta napisał muzykę do 25 filmów amerykańskich. Był laureatem Polskiej Nagrody Filmowej - Orła dla odkrycia roku i głównej nagrody dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Tallinnie za rolę w filmie "Mój rower".

ZOBACZ: Stanisław Soyka nie żyje. Wybitny muzyk miał 66 lat

W ostatnim czasie artysta miał problemy zdrowotne. We wrześniu 2020 r. przeszedł wymianę rozrusznika serca.

Po zabiegu kardiologicznym pojawiły się komplikacje, na skutek których przez pięć dni muzyk przebywał w śpiączce farmakologicznej. Później przez pięć miesięcy leżał, dochodząc do zdrowia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni