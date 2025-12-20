Nie żyje polski muzyk jazzowy Michał Urbaniak. Artysta miał 82 lata
Zmarł polski muzyk jazzowy Michał Urbaniak - poinformowano na oficjalnych kontach artysty w portalach społecznościowych. "Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - przekazano we wpisie.
"Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - poinformowano na oficjalnych kontach artysty w portalach społecznościowych.
Urbaniak był saksofonistą, skrzypkiem jazzowy, kompozytorem i aranżerem. Urodził się 22 stycznia 1943 w Warszawie. Występował m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa.
Nie żyje Michał Urbaniak. Artysta miał 82 lata
W ciągu swojej kariery Urbaniak występował z czołówką światowego jazzu, m.in. z Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report.
Artysta napisał muzykę do 25 filmów amerykańskich. Był laureatem Polskiej Nagrody Filmowej - Orła dla odkrycia roku i głównej nagrody dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Tallinnie za rolę w filmie "Mój rower".
ZOBACZ: Stanisław Soyka nie żyje. Wybitny muzyk miał 66 lat
W ostatnim czasie artysta miał problemy zdrowotne. We wrześniu 2020 r. przeszedł wymianę rozrusznika serca.
Po zabiegu kardiologicznym pojawiły się komplikacje, na skutek których przez pięć dni muzyk przebywał w śpiączce farmakologicznej. Później przez pięć miesięcy leżał, dochodząc do zdrowia.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej