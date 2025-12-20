Przez ponad cztery godziny Władimir Putin odpowiadał na pytania zwykłych Rosjan oraz dziennikarzy krajowych i zagranicznych - relacjonuje rosyjska agencja RIA Nowosti konferencję, która odbywa się każdego roku. Rosyjski przywódca spotkał się z gośćmi w piątek wieczorem w moskiewskim centrum kongresowym Gostiny Dwor, a transmisję z tego wydarzania oglądały miliony obywateli.

Konferencja w Moskwie. Dziennikarz BBC Steve Rosenberg zadał trudne pytania

Jednym z kilkudziesięciu przedstawicieli mediów, którzy się tam pojawili, był Steve Rosenberg z BBC, który zadał Putinowi obszerne pytanie dotyczące przyszłości Federacji Rosyjskiej. Relacja dziennikarza została opublikowana w serwisie internetowym brytyjskiej stacji.

Rosenberg wspominał, że kiedy dostał mikrofon ciążyła na nim "wielka odpowiedzialność" i świadomość tego, że nie może "popełnić błędu". Brytyjczyk swoje pytanie zaczął od kwestii planów Putina wobec Rosji jej obywateli.

- Czy przyszłość będzie wyglądała tak jak teraźniejszość, gdzie wszelkie publiczne sprzeciwy wobec oficjalnej linii postępowania są karalne? Czy polowanie na wrogów w kraju i za granicą zostanie przyspieszone? Czy będą nowe "specjalne operacje wojskowe"? - pytał Rosenberg.

Rosja. Tzw. ustawa o zagranicznych agentach. Władimir Putin wskazał na zachodnie przepisy

Wspominał, że kiedy zabierał głos, Putin robił notatki, po czym przeszedł do odpowiedzi. Rosyjski przywódca zaczął od kwestii tzw. ustawy o agentach zagranicznych. - Nie my to wymyśliliśmy - stwierdził kremlowski przywódca.

- Ta ustawa została przyjęta w wielu krajach zachodnich, w tym w Ameryce w latach 30. XX wieku. Wszystkie te ustawy, w tym amerykańska, są znacznie surowsze... - tłumaczył.

Rosenberg w swoim tekście sprostował narrację Putina i podkreślił, że "w rzeczywistości rosyjska ustawa jest drakońska" i zaznaczył, że nie był już w stanie wypowiedzieć swojej uwagi na forum, bo po zakończeniu pytania "odebrano mu mikrofon".

Czy będą nowe "specjalne operacje wojskowe"? Putin postawił warunki

Chwilę później Putin nawiązał do pytania o tzw. operację specjalną. - Czy będą nowe specjalne operacje wojskowe? Nie, jeśli będziecie nas traktować z szacunkiem i szanować nasze interesy, tak jak my zawsze staraliśmy się to robić w stosunku do was. Chyba że nas oszukacie, tak jak zrobiliście to w przypadku rozszerzenia NATO na wschód - mówił zwracając się do Zachodu.

Przekonywał, że przez lata to zachodni przywódcy mieli "nie szanować Rosji", dodając, że "oszukiwali ją i okłamywali", a doniesienia o tym, że na Kremlu są plany ataku na państwa zachodnie nazwał "bzdurami". - Jesteśmy gotowi natychmiast zaprzestać działań wojennych, pod warunkiem że zapewnione zostanie średnio - i długoterminowe bezpieczeństwo Rosji, i jesteśmy gotowi do współpracy z wami - zaznaczył Putin, odnosząc się do wojny w Ukrainie.

Rosenberg, przytaczając ten fragment wypowiedzi Putina, podkreślił, że "wielu europejskich przywódców po prostu nie ufa Moskwie". Zwrócił uwagę, że również przed uderzeniem na Ukrainę rosyjski prezydent dementował doniesienia o możliwym ataku. Dziennikarz przypomniał też o naruszeniach przestrzeni powietrznych państw NATO przez rosyjskie drony i samoloty oraz cyberatakach i aktach sabotażu.

