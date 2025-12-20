- To nie jest żaden nowy rozdział - tak ocenił piątkową wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego były premier Leszek Miller w programie "Prezydenci i premierzy" w Polsat News. - Co najwyżej jest nowy czytelnik tych rozdziałów, które były już przeczytane - dodał.

Polityk powiedział, że spotkanie prezydenta Ukrainy z prezydentem Polski miało swój sens. - Dobrze, że do niego doszło. Nawrocki czuł widoczną przewagę, bo rozstrzygnął problem, kto ma do kogo przyjechać - zaznaczył.

- Było dużo uprzejmości, natomiast ja tam nie zauważyłem, aby Zełenski zobowiązywał się do jakichś nowych rzeczy. IPN złożył 26 wniosków o ekshumacje. Jeden z nich jest realizowany, więc nie ma się czymś zachwycać - wyjaśnił Miller.

Relacje polsko-ukraińskie. Komorowski ocenił rozmowę Zełenski - Nawrocki

Wizytę Zełenskiego i rozmowę z Nawrockim ocenił także były prezydent Bronisław Komorowski.

- Łączenie tych dwóch rzeczy: wojny rosyjsko ukraińskiej i spraw z II wojny światowej, wydaje mi się trochę ryzykowne. Rozumiem, że Nawrocki ma szczególe emocje z tym związane, ale musi uważać, żeby nie przesadzić - przekazał.

ZOBACZ: "Brednie Nawrockiego". Ukraińscy historycy o działaniach prezydenta

Komorowski dodał, że "po prawie stu latach nie można robić z tego problemu numer jeden, gdy tam toczy się wojna".

Z kolei były premier Jan Krzysztof Bielecki stwierdził, że to był taka wizyta, gdzie głos Polski musiał wybrzmieć jednogłośnie. - A ostatnio jest z tym problem - zaznaczył. - Na szczęście wszyscy ważni potwierdzili, że w naszym żywotnym interesie jest wspieranie Ukrainy - dodał.

"Nie mogę się pozbierać". Komorowski nie wytrzymał po słowach Millera

Goście poruszyli także temat wsparcia przez Unię Europejską Ukrainy w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. Wśród państw UE nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.

- Miałem nadzieję, że Unia Europejska wyciągnie jakieś wnioski z dotychczasowej historii tych pożyczeń. Dowiedzieliśmy się, że jest 90 miliardów ustalone, ale bez mechanizmu rozliczenia tych środków, bez kontroli wydatków i bez realnego powiązania pomocy z reformami państwa ukraińskiego - ocenił Miller.

- A tych reform tam jest mnóstwo do zrobienia i dobrze byłoby wiedzieć na, co te pieniądze konkretnie zostaną przeznaczone - dodał.

ZOBACZ: "Nie za wszelką cenę". Wołodymyr Zełenski o pokoju w Ukrainie

Polityk stwierdził, że UE przyjęła po raz kolejny logikę: Najpierw pieniądze, a potem zobaczymy. - Tym, że problem potem kończy się czasami tak, jak w przypadku wielkiej afery korupcyjnej, z którą Ukraina ma problemy - dodał.

Na te słowa zareagował Komorowski. - Trochę nie mogę się pozbierać, słuchając pana premiera Millera. Ta jego taka zapiekłość jakoś antyukraińska. Nie rozumiem tego. Jak się chce kogoś uderzyć, to się zawsze kij - ocenił.

- To bardzo dobrze, że Unia zdobyła się na wielki wysiłek finansowy podtrzymujący funkcjonowanie państwa ukraińskiego, toczącego dramatyczną walkę o tę wolność. I szkoda, że nie udało się uszczuplić aktywów rosyjskich. Być może na to przyjdzie kiedyś czas, dyskusja na ten temat będzie jeszcze trwała - ocenił były prezydent.

Były premier Pawlak: Bilans handlowy Polski z Ukrainą znacznie się poprawił

Relacje polsko-ukraińskie skomentował także były premier Waldemar Pawlak. - Trzeba patrzeć na te relacje w sposób bardzo taki całościowy - powiedział.

- Trzeba też zauważyć że po wybuchu wojny bilans handlowy Polski z Ukrainą znacznie się poprawił i Polska na tej wymianie handlowej, wymianie gospodarczej zyskuje - ocenił Pawlak. - Jesteśmy najbliższym partnerem gospodarczym i obronnym dla Ukrainy, więc to nie jest tak, że że tutaj są same koszty - dodał.

- A jeżeli mówimy o tym wymiarze politycznym, wymiarze bezpieczeństwa, no to bardzo ważne jest, że w tej chwili siły rosyjskie są związane bardzo mocno walką z wojskiem ukraińskim i to oddala perspektywy zagrożeń - zaznaczył były premier.

