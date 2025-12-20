Naukowcy z Griffith University wykorzystali zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego (MRI), aby ustalić neurologiczne następstwa COVID-19, w porównaniu z osobami, które nigdy nie były zakażone.

Badanie pokazało, że COVID-19 wpływa nie tylko na układ oddechowy, ale także znacząco zmienia mózg u osób, które nawet w pełni wyzdrowiały.

Covid-19 zagrożeniem lata po infekcji

"Zastosowaliśmy multimodalne techniki rezonansu magnetycznego do zbadania obszarów mózgu w obrębie istoty szarej i białej, które są kluczowe dla pamięci, funkcji poznawczych oraz ogólnego zdrowia mózgu. Stwierdziliśmy wyraźne różnice we wszystkich grupach uczestników" - informuje dr Kiran Thapaliya, autor badania opisanego na łamach magazynu "Brain, Behavior, and Immunity - Health".

"Unikalne podejście z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego pozwoliło zidentyfikować znaczące zmiany w neuroprzekaźnikach, intensywności sygnału mózgowego oraz strukturze tkanek nie tylko u osób cierpiących na długi Covid, ale także u tych, którzy uważali się za w pełni wyleczonych" - podkreśla.

Wyniki te mogą więc dawać wgląd w oddziaływanie COVID-19 na mózg oraz pomagać w wyjaśnieniu problemów, takich jak zaburzenia pamięci i koncentracji pojawiających się nawet lata po infekcji.

