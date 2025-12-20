Co papież robi, kiedy nie może spać? Włoskie media ujawniają

"Jesienią inny użytkownik (aplikacji - red.) zauważył profil z imieniem Robert, ten sam, którego kardynał Prevost używał na Twitterze, zanim został papieżem" - podkreślił rzymski dziennik.

Watykan. Papież Leon XIV w nocy uczy się języka niemieckiego

Osoba używająca tego konta najczęściej uczyła się, gdy w Rzymie było po godz. 3 - dodał. Jeden z użytkowników zwrócił się do niej bezpośrednio z pytaniem: "Ojcze Święty, jest trzecia nad ranem, co Ojciec tu robi o tej porze?".

"La Repubblica" odnotowała, że potwierdzenie tej historii można znaleźć w słowach brata papieża, Johna Prevosta. W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "National Catholic Reporter" powiedział on, że kiedy jego brat nie może spać, korzysta ze smartfona.

ZOBACZ: Papież modli się za ofiary zamachu w Sydney. "Musimy wyeliminować nienawiść"

Wiadomo również, że papież jest miłośnikiem gry słownej Wordle.

Rzym. Kardynał Robert Prevost był stałym bywalcem siłowni

W maju zaraz po wyborze kardynała Roberta Prevosta na papieża, okazało się, że jest też miłośnikiem siłowni. "Trenował u mnie dwa lata. Rozpoznałem go, kiedy stanął na balkonie bazyliki Świętego Piotra" po konklawe - powiedział dziennikowi "Il Messaggero" Valerio Masella, trener personalny z siłowni koło Watykanu.

W rozmowie z mediami przyznał, że "jak na człowieka w tym wieku jest w nadzwyczajnej formie fizycznej, typowej dla kogoś, kto nigdy nie przestał uprawiać sportu".

ZOBACZ: Papież odprawił mszę dla więźniów. Poruszył temat amnestii

"Ma doskonałe proporcje między masą mięśniową, masą kostną i masą tłuszczową" - dodał.

26-letni Masella trenował Prevosta, odkąd w 2023 roku przyjechał do Rzymu mianowany przez papieża Franciszka prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Więcej TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni