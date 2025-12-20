Awaryjne lądowanie w Afryce. Kilkunastu żołnierzy aresztowanych
Nigeryjski samolot wojskowy naruszył przestrzeń powietrzną Burkina Faso i lądował bez zezwolenia na tamtejszym lotnisku. 11 żołnierzy przebywających na pokładzie zostało aresztowanych. Wydarzenie uwypukliło konflikt między dwiema organizacjami w Afryce Zachodniej.
Do zdarzenia doszło 8 grudnia, kiedy nigeryjski samochód wojskowy wyleciał do Portugalii. Niedługo po starcie zboczył jednak z kursu i wleciał w przestrzeń nieodległej Burkina Faso i bez zezwolenia wylądował na jednym z tamtejszych lotnisk. Zatrzymano wszystkich 11 żołnierzy znajdujących się na pokładzie.
Lądowanie to wywołało duży niepokój w kraju, a ostatecznie doprowadziło do konfliktu między Nigerią a Sojuszem Państw Sahelu (AES), do którego należą Burkina Faso, Mali oraz Niger. W oświadczeniu AES określiło incydent jako "wrogi akt" i postawiło siły powietrzne w stan najwyższej gotowości.
Gorąco w Afryce Zachodniej. Powodem awaryjne lądowanie
Nigeryjskie Siły Powietrzne opublikowały oświadczenie w którym przekazały,, że w trakcie lotu doszło do problemów technicznych, które doprowadziły do decyzji o awaryjnym lądowaniu. Do stolicy Burkiny Faso udała się także delegacja na czele z ministrem spraw zagranicznych Nigerii by omówić incydent z władzami.
- Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie zezwoleń na przelot, co jest godne ubolewania. Przepraszamy za ten incydent - powiedział Yusuf Tuggar, minister spraw zagranicznych Nigerii. Rzecznik MSZ poinformował także, że zatrzymani żołnierze zostali uwolnieni i mają wrócić do Nigerii. Nie podał jednak dokładnej daty ich powrotu.
Wydarzenie uwypukliło szerszy podział w Afryce Zachodniej, która podzielona jest na dwa rywalizujące ze sobą bloki. Nigeria należy do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) współpracującej z państwami europejskimi i USA. Członkowie Sojuszu Państw Sahelu (AES) to byli członkowie ECOWAS. Obecnie ich rządy politycznie zbliżyły się do Rosji.
