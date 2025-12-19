Bez wątpienia, dzięki wsparciu dziadków wielu rodziców doświadcza realnych korzyści:

większego komfortu psychicznego

mniejszego przeciążenia obowiązkami

lepszej równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym

Badania wskazują jednak, że z perspektywy zdrowia dzieci obraz ten jest bardziej... złożony.

Opieka ze strony dziadków ma wpływ na zdrowie dzieci

Autorzy badania opublikowanego 17 grudnia 2025 roku w czasopiśmie Health Economics przeanalizowali dane dotyczące ponad 11 tys. dzieci i blisko 9 tys. rodziców w Niemczech, aby sprawdzić, jak regularna opieka sprawowana przez dziadków wpływa na funkcjonowanie rodzin. Wyniki pokazują, że skutki tej formy wsparcia są zróżnicowane.

Z jednej strony potwierdzono wyraźne korzyści dla rodziców, zwłaszcza matek. Z drugiej, u części dzieci zaobserwowano gorszą ocenę ogólnego stanu zdrowia, mierzoną subiektywnymi wskaźnikami stosowanymi w badaniu. Efekt ten był najbardziej widoczny u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a różnica sięgała około 8 proc. w porównaniu z maluchami, które nie pozostawały pod regularną opieką dziadków.

Autorzy wskazują, że może to wynikać z różnic w codziennej rutynie, takiej jak:

mniejsza liczba aktywności na świeżym powietrzu

większy udział czasu spędzanego w domu

inne podejście do ruchu i zabawy niż w żłobkach czy szkołach

Elena Ziege, młodsza badaczka z Federalnego Instytutu Badań nad Ludnością (BIB) zaznacza, że: "Wyniki badań podkreślają kluczową rolę opieki dziadków w procesie sprawowania opieki nad dziećmi w rodzinie oraz istotne korzyści, jakie przynosi ona rodzicom małych dzieci".

Intencje dobre, ale skutki są różne

Co ciekawe, kilka lat temu badacze z m.in. University of Glasgow również postanowili przyjrzeć się tematyce wpływu opieki dziadków na zdrowie wnucząt. Wnioski opublikowali 14 listopada 2017 roku w czasopiśmie Plos One.

Analiza objęła 56 badań z 18 krajów i dotyczyła wpływu dziadków, którzy nie są głównymi opiekunami, na zdrowie wnucząt. Autorzy przeglądu zwracają uwagę, że dziadkowie (nieintencjonalnie) mogą przyczyniać się do zwiększenia długoterminowych czynników ryzyka zdrowotnego u dzieci. Wskazywano przede wszystkim na:

przekarmianie

traktowanie jedzenia jako formy nagrody

ograniczoną aktywność fizyczną

narażenie dzieci na bierne palenie tytoniu w sytuacjach, gdy nie są respektowane zalecenia rodziców

Należy wyraźnie zaznaczyć, że tego typu zachowania nie wynikają ze złej woli, lecz z chęci sprawienia wnukom przyjemności. Badacze zaznaczają, że nawyki kształtowane w dzieciństwie, dotyczące diety, ruchu czy ekspozycji na dym tytoniowy, mogą mieć znaczenie dla ryzyka chorób przewlekłych, w tym nowotworów, w dorosłym życiu.

- Chociaż wyniki tego przeglądu jasno wskazują, że zachowania takie jak narażenie na palenie tytoniu zwiększają ryzyko zachorowania na raka, gdy dzieci wkraczają w dorosłość, to na podstawie dowodów jasno wynika również, że ryzyko to nie jest zamierzone - informuje dr Stephanie Chambers z Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia Publicznego MRC/CSO, autorka badania.

