Wołodymyr Zełenski w Warszawie. "Ukraina jest zawsze wdzięczna"

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że Polska i Ukraina to nie tylko sąsiedzi, ale też dwa państwa, bez których w środkowej Europie "w ogóle nie będzie wolności, bo nie będzie bezpieczeństwa".

- Niezależność Polski i niezależność Ukrainy jest fundamentem, który daje naszej części Europy możliwość żyć wolno, tak, jak pragniemy, bez władzy Moskwy - powiedział prezydent Zełenski.

Prezydent Ukrainy: Dziękujemy również całemu narodowi polskiemu

- Dziękuję Polsce za bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców od początku inwazji. Pragnę również podziękować panu prezydentowi Dudzie za to, że od pierwszych dni wojny nas wspierał. Jesteśmy bardzo wdzięczny i dziękujemy również całemu narodowi polskiemu - przekazał ukraiński lider.

- Polska zawsze nas wspierała, zawsze byłą obok nas i robimy wszystko, by Polska zawsze była obok nas w naszych europejskich dążeniach. Zachęcamy również Polskę, by dołączyła do koalicji chętnych, to nasza wspólna praca, wspólne działanie, które określi, co będziemy w naszym regionie po wojnie - powiedział Zełenski.

Zełenski: Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Ukraina nie tylko otrzymuje wsparcie, ale też jest gotowa dzielić się doświadczeniem i techniką wojskową z Polską.

- Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi, jesteśmy bardzo mocni w produkcji broni, nowoczesnej i skutecznej. Dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem i będziemy kontynuowali, będziemy w tym solidarni - zapewnił Zełenski.

- Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Wiemy, jak obronić się przed wszystkimi rodzajami dronów. (...) Jesteśmy gotowi kontynuować dialog w sprawie bezpieczeństwa z Polską również wobec zagrożenia z Białorusi. Ukraina może też zaoferować współpracę w zakresie bezpieczeństwa na morzu - zadeklarował prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że zaprosił Karola Nawrockiego do Ukrainy, gdzie wspólnie mogliby zdecydować, na jakich obszarach współpracy w zakresie bezpieczeństwa i wojskowości się skoncentrować. Zapewnił także, że polskie firmy będą miały swój udział w odbudowie Ukrainy.

- Jesteśmy gotowi do współpracy i jesteśmy gotowi powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy - też o tym mówiliśmy, to bardzo ważne, bo wspólne projekty zawsze łączą - podkreślił Zełenski.

Zełenski o udziale Polski w negocjacjach: Polska była na tych spotkaniach

Wołodymyr Zełenski zapytany przez dziennikarza Polsat News o udział Polski w rozmowach pokojowych podkreślił, że dla Ukrainy ta kwestia jest bardzo ważna. Prezydent Ukrainy zapewnił, że Polska bierze udział we wszystkich najważniejszych rozmowach.

- Mieliśmy 12 posiedzeń koalicji chętnych i we wszystkich 12 posiedzeniach Polska brała udział. Dla nas to zawsze było bardzo ważne i zawsze to podkreślaliśmy, dlatego oczywiście, że Polska była na tych spotkaniach. W Genewie był inny format. Zaczęliśmy pracować nad dokumentem. To był dwustronny format amerykańsko-ukraiński. Tak to było zasugerowane przez Stany Zjednoczone, żebyśmy od tego zaczęli - wyjaśnił Zełenski.

- Dalej mieliśmy format w Berlinie. Wielu Europejczyków obraża się, że nie wszystkich tam przyjęli, ale Polska była reprezentowana na poziomie premiera. Dlatego na razie nie zauważyłem, żeby w formatach podczas negocjacji nie było Polski - powiedział prezydent Ukrainy.

