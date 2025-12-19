Powoli kończy się cieplejszy okres, który trwa od początku grudnia. Na początku przyszłego tygodnia zrobi się chłodniej i wiele wskazuje na to, że tegoroczne Boże Narodzenie upłynie pod znakiem bardziej zimowej aury. W pewnym momencie jednak może nastąpić kolejna zmiana.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie. 24 grudnia z opadami śniegu

Jeszcze przed Wigilią temperatury zaczną spadać, wraz z napływem chłodniejszego powietrza z północnego wschodu. Ten trend utrzyma się do 24 grudnia.

Zima wyraźnie zaznaczy swoją obecność w Wigilię. Tego dnia w centrum Polski "poprószy słaby śnieg, a na południowym wschodzie popada deszcz ze śniegiem" - poinformował synoptyk Marek Lipiński z Albedo, z którego prognoz korzysta Polsatnews.pl.

Będą to słabe opady i trudno się spodziewać, by na niżej położonych terenach w ogóle się utrzymały.

Na północy kraju będzie bardziej słonecznie i pogodnie, więc mieszkańcy tych obszarów raczej nie powinni oczekiwać zimowej aury.

Wigilia będzie chłodna, z temperaturami od -3 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie dwóch stopni powyżej zera w reszcie Polski.

WXCHARTS Prognoza pogody na Boże Narodzenie wskazuje na zimową aurę i możliwe opady śniegu

Pogoda na 25 grudnia z większym mrozem. Chłodne Boże Narodzenie

W pierwszy dzień świąt poczujemy chwilowe umocnienie się zimy w Polsce. Zrobi się zimniej i możliwe, że nie będzie więcej niż zero stopni. Miejscami w ciągu dnia będzie nam towarzyszyć mróz do -4 stopni Celsjusza.

Pewnym rozczarowaniem mogą być jeszcze słabsze opady śniegu niż dzień wcześniej. 25 grudnia na słabe opady śniegu mogą liczyć mieszkańcy Podkarpacia, jednak w reszcie kraju trudno się ich spodziewać.

WXCHARTS Pierwszy dzień Bożego Narodzenia może być chłodniejszy od Wigilii, ale z mniejszą ilością opadów

Na zachodzie i w centrum będzie słonecznie, a większego zachmurzenia można oczekiwać na wschodzie - prognozuje Marek Lipiński.

Boże Narodzenie z łagodniejszą zimą na koniec. Zacznie się zmiana

Chłodny epizod nie utrzyma się przez całe święta i już pod ich koniec poczujemy wyraźne zmiany. Drugiego dnia świąt zacznie się ocieplać - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Możliwe, że 26 grudnia w ciągu dnia będzie kilka stopni ciepła, a temperatury w okolicach zera lub lekki mróz wystąpią głównie na południowych krańcach naszego kraju.

Albedo/Polsat News Prognoza pogody na najbliższe dni pokazuje spadki temperatur i możliwość opadów śniegu w trakcie świąt

W centrum, na północy i wschodzie może pojawić się więcej chmur, jednak nie powinien z nich padać śnieg, deszcz ze śniegiem czy nawet sam deszcz. Końcówka świąt może się okazać sucha, a na zachodzie i południu może być słonecznie i bezchmurnie.

Koniec świąt Bożego Narodzenia może upłynąć pod znakiem wyraźnego uspokojenia w pogodzie.

