Wiemy, czy w święta spadnie śnieg. Interesująca prognoza na Boże Narodzenie
Poznaliśmy najnowsze prognozy pogody na Boże Narodzenie. Wynika z nich, że miejscami popada śnieg, choć raczej nie powinniśmy się spodziewać imponujących śnieżyc. Będą to słabe opady i nie ma szans, by stworzyły pokrywę na nizinach. Mimo wszystko wraz z towarzyszącym im ochłodzeniem stworzą bardziej zimową aurę. Możliwe jednak, że nie utrzyma się ona przez całe święta.
Powoli kończy się cieplejszy okres, który trwa od początku grudnia. Na początku przyszłego tygodnia zrobi się chłodniej i wiele wskazuje na to, że tegoroczne Boże Narodzenie upłynie pod znakiem bardziej zimowej aury. W pewnym momencie jednak może nastąpić kolejna zmiana.
Prognoza pogody na Boże Narodzenie. 24 grudnia z opadami śniegu
Jeszcze przed Wigilią temperatury zaczną spadać, wraz z napływem chłodniejszego powietrza z północnego wschodu. Ten trend utrzyma się do 24 grudnia.
Zima wyraźnie zaznaczy swoją obecność w Wigilię. Tego dnia w centrum Polski "poprószy słaby śnieg, a na południowym wschodzie popada deszcz ze śniegiem" - poinformował synoptyk Marek Lipiński z Albedo, z którego prognoz korzysta Polsatnews.pl.
Będą to słabe opady i trudno się spodziewać, by na niżej położonych terenach w ogóle się utrzymały.
Na północy kraju będzie bardziej słonecznie i pogodnie, więc mieszkańcy tych obszarów raczej nie powinni oczekiwać zimowej aury.
Wigilia będzie chłodna, z temperaturami od -3 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie dwóch stopni powyżej zera w reszcie Polski.
Pogoda na 25 grudnia z większym mrozem. Chłodne Boże Narodzenie
W pierwszy dzień świąt poczujemy chwilowe umocnienie się zimy w Polsce. Zrobi się zimniej i możliwe, że nie będzie więcej niż zero stopni. Miejscami w ciągu dnia będzie nam towarzyszyć mróz do -4 stopni Celsjusza.
Pewnym rozczarowaniem mogą być jeszcze słabsze opady śniegu niż dzień wcześniej. 25 grudnia na słabe opady śniegu mogą liczyć mieszkańcy Podkarpacia, jednak w reszcie kraju trudno się ich spodziewać.
Na zachodzie i w centrum będzie słonecznie, a większego zachmurzenia można oczekiwać na wschodzie - prognozuje Marek Lipiński.
Boże Narodzenie z łagodniejszą zimą na koniec. Zacznie się zmiana
Chłodny epizod nie utrzyma się przez całe święta i już pod ich koniec poczujemy wyraźne zmiany. Drugiego dnia świąt zacznie się ocieplać - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Możliwe, że 26 grudnia w ciągu dnia będzie kilka stopni ciepła, a temperatury w okolicach zera lub lekki mróz wystąpią głównie na południowych krańcach naszego kraju.
W centrum, na północy i wschodzie może pojawić się więcej chmur, jednak nie powinien z nich padać śnieg, deszcz ze śniegiem czy nawet sam deszcz. Końcówka świąt może się okazać sucha, a na zachodzie i południu może być słonecznie i bezchmurnie.
Koniec świąt Bożego Narodzenia może upłynąć pod znakiem wyraźnego uspokojenia w pogodzie.
