Pożar we wrocławskim hotelu Plaza wybuchł w piątek. Kpt. Damian Górka, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, przekazał polsatnews.pl, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do strażaków z hotelowego systemu sygnalizacji pożarowej o godz. 4:25

- Kiedy strażacy pojawili się na miejscu, zastali tam 78 osób, które zostały już ewakuowane z hotelu. Po rozwinięciu linii gaśniczych strażacy weszli do budynku, gdzie zastali już zaawansowany ogień - powiedział, wskazując, że "źródło tego pożaru miało miejsce w jednym pokoju, który znajdował się na czwartym piętrze".

Pożar we wrocławskim hotelu. Jedna osoba nie żyje

Jak wyjaśnił kpt. Górka, z tego pomieszczenia ewakuowany został jeden mężczyzna. - Niestety, okazało się, że jest to ofiara śmiertelna - wskazał oficer prasowy PSP we Wrocławiu.

- Do strażaków zgłosiła się jeszcze jedna osoba z dolegliwościami układy oddechowego. Ta osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego - dodał.

Ktp. Górka wyjaśnił, że na razie nic nie wiadomo o przyczynach pożaru, natomiast wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności zajmują się służby dochodzeniowo-śledcze. - W tym momencie akcja gaśnicza zbliża się już ku końcowi, parę minut temu otrzymałem taką informację. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej - podsumował.

